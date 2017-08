"Manevriem "Zapad-2017" ir pretterorisma fokuss, kā arī tīri aizsardzības raksturs," preses brīfingā sacīja Aizsardzības ministra vietnieks Aleksandrs Fomins. Viņš nosodīja starptautiskos medijus par to, ka tie "izplata mītus par tā dēvētajiem Krievijas draudiem", atspoguļojot pie NATO austrumu robežām plānotos manevrus.

"Daži pat saka, ka manevri "Zapad-2017" esot starta punkts iebrukumam Lietuvā, Polijā vai Ukrainā vai to okupācijai," viņš piebilda. Fomins sacīja, ka manevros piedalīsies "aptuveni 12 700" karavīru, arī 7200 no Baltkrievijas un 5500 no Krievijas. Aptuveni 3000 būs Baltkrievijā manevru laikā, viņš piebilda.

"Neraugoties uz to, ka lielākā daļa manevru notiks Baltkrievijas teritorijā, scenārijā paredzēts mākslīgs ienaidnieks, kam nav nekāda sakara ar konkrēto reģionu," viņš piebilda.

No 14. līdz 20. septembrim plānotajos manevros būs divas daļas. Krievijas un Baltkrievijas bruņotie spēki vispirms "izolēs apvidus, kur aktīvi darbojas nelegāli bruņoti grupējumi, kā arī ienaidnieka sabotāžas un izlūkošanas grupējumi".

Otrajā fāzē viņi atstrādās "militārus pasākumus, atvairot agresiju pret savienoto valsti (t.i., Krieviju un Baltkrieviju)". Manevru scenārijā paredzēts, ka "ekstrēmistu grupas" ir iefiltrējušās Krievijā un Baltkrievijā un plāno "teroraktus", saņem "ārēju atbalstu" no gaisa un jūras.

"Mēs uzskatam, ka šo manevru scenārija situācija var notikt jebkurā pasaules daļā," rezumēja Fomins.

NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs piektdien mudināja Krieviju, gatavojoties manevriem "Zapad", rīkoties atbilstoši noteikumiem par caurskatāmību.

"Es aicinu Krieviju nodrošināt, ka tā rīkojas atbilstoši EDSO Vīnes dokumenta saistībām, jo, paredzami, caurskatāmība ir īpaši svarīga, kad notiek paaugstināta militārā aktivitāte līdzās mūsu robežām," ar Polijas premjerministri Beātu Šidlo kopīgajā preses konferencē Varšavā sacīja Stoltenbergs.

Atbilstoši Vīnes dokumenta nosacījumiem par manevriem, kuros piedalās vairāk nekā 13 000 karavīru, ir jāinformē iepriekš un tiem ir jābūt atvērtiem novērotājiem.

Baltkrievija apgalvo, ka 2017. gada manevros "Zapad" piedalīsies vien 12 700 karavīru, savukārt Lietuva un citi kritiķi pieļauj, ka karavīru skaits varētu sasniegt pat 100 000.