"Veišnorijai" esot gan ārlietu ministrija, gan karogs un īsa vēsture. Šis Kremļa radītais veidojums kalpos kā ārējais ienaidnieks jeb agresors, pret kuru notiks cīņas Baltkrievijā un Krievijas rietumos no 14. līdz 20. septembrim.

Militāro mācību scenārijs paredz, ka "Veišnorija" vēlas ieņemt Baltkrieviju un radīt nesaskaņas starp Maskavu un Minsku. Jaunradītā valsts "izveidota" Baltkrievijas iekšienē, tās ziemeļrietumu daļā, bet vēl divas mācību vajadzībām izdomātas valstis "Vešbārija" un "Ļubenija" atrodas Lietuvas un Polijas vietās. Tās esot "Veišnorijas" sabiedrotās.

Vairāki analītiķi norādījuši, ka Veišnorija izveidota prezidentam Aleksandram Lukašenko ne pārāk lojālā apgabalā, kur 1994. gada prezidenta vēlēšanās spēcīgs atbalsts bija opozicionāram Zenonam Pozņakam. Kopš 1996. gada Pozņaks dzīvo trimdā.

Fictional Veyshnoria, hostile separatist entity in #Zapad2017 drills in #Belarus correlates to 1994 map of areas voting for Paznyak pic.twitter.com/N6lp3hxi0e — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 30, 2017

Medijs atzīmē, ka ideja radīt neesošu ienaidnieku Baltkrievijas teritorijā ieguvusi popularitāti pašu baltkrievu vidū. Soctīklos cilvēki piesakās dažādos "Veišnorijas" amatos un "dibina" institūcijas, jokojot par to funkcijām. Citi savukārt apgalvo, ka Veišnorija ir gana spēcīga un spēs sevi aizstāvēt pret iebrucējiem.

State of #Veishnoria is about to make convergence agreement with #EU. Let's see what happens, usually these things have happy ending.— Markku Laajala (@markku_laajala) September 1, 2017