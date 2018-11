Zēhofers atkāpjas no CSU vadītāja amata; paliek iekšlietu ministra amatā

Vācijas iekšlietu ministrs Horsts Zēhofers pirmdien paziņoja par atkāpšanos no Kristīgi sociālās savienības (CSU) vadītāja amata.

Tomēr Zēhofers paliek iekšlietu ministra amatā.

"Es esmu iekšlietu ministrs un turpināšu pildīt šo amatu," paziņoja Zēhofers.

Pēc viņa teiktā, lai arī izlemts atkāpties no partijas vadītāja amata, precīzs laiks vēl nav zināms. "Vai to dara nekavējoties? Vai to dara divu nedēļu laikā?" pavēstīja Zēhofers.

Nākamais CSU līderis tiks ievēlēts partijas konferencē nākamā gada sākumā.

Zēhofers, kurš agrāk bija tuvs Vācijas kancleres Angelas Merkeles sabiedrotais, šogad nonāca asās domstarpībās ar Merkeli par migrāciju un robežu drošību, un ticis vainots par trīs valdošo partiju - Merkeles vadīto kristīgo demokrātu (CDU), CSU un sociāldemokrātu (SPD) - popularitātes krišanos.

Zēhofera reputācijai par labu nenāca arī publiska atbalsta paušana nu jau atstādinātajam Vācijas iekšējā izlūkdienesta - Konstitūcijas aizsardzības biroja (BfV) - priekšsēdētājam Hansam Georgam Māsenam.

Māsens nokļuva kritikas krustugunīs par izteikumiem, kuros apšaubīja apgalvojumus, ka pret imigrantu noziedzību vērsto protestu laikā Kemnicā būtu notikusi ārvalstnieku vajāšana.

Bavārijas landtāga vēlēšanās 14. oktobrī CSU zaudēja savu absolūto vairākumu.

Zēhofers intervijā vietējā televīzijā uzreiz pēc vēlēšanām pieļāva iespēju atkāpties, lai uz viņa pleciem nenoveltu visu vainu par CSU politiskajām nedienām.

"Es vēlreiz netēlošu grēkāzi. Jūs varat kritizēt mani, bet novelt visu uz Horstu Zēhoferu un padarīt viņu par atbildīgu visā - es personiski tajā nepiedalīšos," paziņoja Zēhofers.

Pēc 28. oktobrī notikušajām Hesenes federālās zemes landtāga vēlēšanām, kur Vācijas valdošās koalīcijas partijas arī cieta smagus zaudējumus, Merkele paziņoja, ka pēc tekošā mandāta beigām 2021. gadā vairs nekandidēs uz kanclera amatu un decembrī atkāpsies no CDU vadītājas amata.