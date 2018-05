Spēcīgo lietusgāžu laikā no kalniem nogruvusi zeme, kas aprakusi vairākas mājas. Spēcīgie nokrišņi vairākos Ruandas reģionos sākušies 23. aprīlī.

Septiņi cilvēki miruši Ruandas ziemeļos, astoņi - galvaspilsētā Kigali, bet trīs Gatsibo austrumos.

Kopumā iznīcinātas 79 mājas un 56 hektāri ar kultūraugiem. Ministrija vēl pagaidām aplēš zemes nogruvumu radītās sekas.

Kā atgādina medijs, Ruandā jau iepriekš valdība mudinājusi iedzīvotājus necelt mājas kalnu nogāzēs, jo tā tie sevi pakļauj katastrofām.

Flooding in Rubavu district following night of heavy rain #KTNews pic.twitter.com/5eFWBA0wiG

JUST IN: Landslide in Karongi district as heavy rain pounds all regions of Rwanda#KTNews pic.twitter.com/qvYjwojB8b