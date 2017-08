Japānas premjerministrs Sindzo Abe notikušo nosauca par “bezprecedenta draudiem” valstij. Raķete izšauta agrās otrdienas stundās pēc Korejas laika un pārlidojusi pāri Hokaido salai.

Abe norādīja, ka jau ir runājis ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, un abi piekrituši palielināt spiedienu pret Ziemeļkoreju.

Saistībā ar notikušo uz ārkārtas tikšanos plāno sanākt ANO drošības padome. Izolētā Ziemeļkoreja pēdējā laikā ir veikusi virkni raķešu izmēģinājumu, taču šī ir pirmā reize, kad raķete raidīta pāri Japānai.

Iepriekš tāda veida incidenti notika 1998. un 2009. gadā. Phenjana toreiz apgalvoja, ka raķetes palaistas ar mērķi nogādāt orbītā satelītus un nav uzskatāmas par ieročiem.

Illustration animated GIF for North Korea missile launch over Hokaido, Japan into Pacific oceanhttps://t.co/spPcDvaIgo pic.twitter.com/l2fOcqOd1M

— Liveuamap (@Liveuamap) August 28, 2017