Līdz šim Ri saukta par biedreni, bet tagad Ziemeļkorejas mediji izplatījuši rakstus, kurā aicina viņu respektēt un godāt par pirmo lēdiju.

"NK News" žurnālists Pīters Vērds, kurš ir Ziemeļkorejas apskatnieks, tviterī norādījis, ka šī titulu maiņa ir zīme, ka Ri "iegūst savu personības kultu."

Arī citi Ziemeļkorejas apskatnieki ir vienisprātis – šis solis ir visai ievērojams.

Signs that Ri Sol Ju is getting her own personality cult. Rodong Sinmun today called her the "Respected Madame Ri Sol Ju", used a special particle (께서) and the honourific verb ending (하시다) usually only reserved for Kim Il Sung, Kim Jong Il and Kim Jong Un, pic.twitter.com/xBVo54DDLa

— Peter Ward, 워드 피터,皮得 (@rpcward89) April 15, 2018