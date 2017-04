Izmēģinājums agrā sestdienas rītā notika rajonā, kas atrodas uz ziemeļiem no galvaspilsētas Phenjanas.

Šobrīd oficiāli nav zināms, kāda tipa raķeti Ziemeļkoreja izmēģināja, bet tā nav atstājusi Ziemeļkorejas teritoriju. Raidsabiedrības "Sky News" rīcībā ir informācija, ka tā, iespējams, bijusi "KN-17" modeļa raķete, kas pēc palaišanas eksplodējusi 70 kilometru augstumā.

ASV prezidents Donalds Tramps tviterī izteicies, ka izmēģinājums ir necieņas izrādīšana pret Ķīnu un tās prezidentu Sji Dzjiņpinu. Savukārt Ziemeļkoreja līdz šim nav komentējusi izmēģinājumu.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!