Ziemeļkoreja parāda, kā palaida raķeti pār Japānu; draud uzbrukt Guamai

TV kadros redzama raķetes "Hwasong-12" palaišana no starta laukuma pie Phenjanas. Turklāt Ziemeļkoreja trešdien paziņoja, ka raķetes raidīšana bija tikai pirmais solis militārajām operācijām Klusajā okeānā, tādā veidā signalizējot par iespējamiem turpmākiem izmēģinājumiem.

Ziemeļkorejas mediji arī atkārtoti brīdināja, ka tiks dots trieciens pa ASV Klusā okeāna bāzi Guamā.

Raķete, kas, domājams, bijusi pietiekami jaudīga kodolgalviņas nešanai, palaista nedaudz pēc sešiem rītā pēc vietējā laika no Phenjanas apkārtnes, paziņoja Dienvidkorejas armija.

Datu analīze liecina, ka raķete nolidojusi vairāk nekā 2700 kilometru un sasniegusi 550 kilometru augstumu. Pēc tam sadalījusies trīs daļās un iekritusi Klusajā okeānā 1180 kilometrus no Japānas.

Phenjanas rīcība vēl vairāk pastiprināja valdošo spriedzi Ziemeļkorejas, tās kaimiņvalstu un ASV attiecībās. ANO Drošības padome jau nosodīja Phenjanas pēdējo raķešu izmēģinājumu, turklāt nosodījumam pievienojās tradicionāli ar Phenjanu draudzīgās Ķīna un Krievija.

Raķetes palaišana notika laikā, kad Dienvidkorejā rit ar ASV spēkiem kopīgas ikgadējās militārās mācības, kuras Phenjana uzskata par gatavošanos iebrukumam.

Izolētā Ziemeļkoreja Kima Čenuna vadībā ir veikusi jau desmitiem ballistisko rakešu izmēģinājumus, pārkāpjot ANO noteiktās sankcijas. Tomēr raķešu raidīšana pāri Japānas teritorijai ir retums.

