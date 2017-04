"Es paskaidroju Ķīnas prezidentam, ka tirdzniecības līgums ar ASV būs viņiem daudz labāks, ja viņi atrisinās Ziemeļkorejas problēmu!" Tramps paziņoja mikroblogošanas vietnē "Twitter".

I explained to the President of China that a trade deal with the U.S. will be far better for them if they solve the North Korean problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2017