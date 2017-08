Laikraksts atsaucās uz ASV Aizsardzības izlūkošanas aģentūras veikto analīzi, kurā secināts, ka Ziemeļkorejai ir kodolieroči, ar kuriem var aprīkot raķetes, tostarp starpkontinentālās ballistiskās raķetes (ICBM).

Nav zināms, vai Ziemeļkoreja ir veikusi veiksmīgus mazākas kodolgalviņas modeļa izmēģinājumus, lai arī Phenjana pērn paziņoja, ka to ir izdarījusi, vēsta "The Washington Post". Jaunākie ASV izlūkdienestu aprēķini liecinot, ka Ziemeļkorejas rīcībā varētu būt pat 60 kodolieroči - vairāk nekā tika domāts iepriekš, raksta "The Washington Post".

ASV prezidents Donalds Tramps tikmēr otrdien brīdināja Phenjanu par tās raķešu programmu. "Būs labāk, ja Ziemeļkoreja vairs neizteiks draudus Savienotajām Valstīm," no sava golfa kluba Ņūdžersijā paziņoja Tramps. "Tie tiks sagaidīti ar uguni un dusmām, kādas pasaule nav pieredzējusi," brīdināja ASV prezidents.

Jau vēstīts, ka Ziemeļkoreja jūlijā divas reizes veiksmīgi izmēģināja ICBM, kas spējīga sasniegt ASV teritoriju. ANO Drošības padome sestdien vienbalsīgi pieņēma rezolūciju, kas nosaka stingrākas sankcijas pret Ziemeļkoreju tās kodolprogrammas un raķešu izmēģinājumu dēļ, un iecerēts, ka šīs sankcijas Ziemeļkorejas eksporta ieņēmumus samazinās par trešo daļu.

Rezolūcijā noteikts pilnīgs aizliegums no Ziemeļkorejas importēt ogles, dzelzi un dzelzs rūdu, svinu un svina rūdu, kā arī zivis un citus jūras produktus, Īstenojot šo embargo, Ziemeļkorejas eksporta ieņēmumi, kas pašlaik ir trīs miljardi ASV dolāru gadā, samazināsies par vienu miljardu dolāru gadā.

Ziemeļkoreja pirmdien nosodīja jaunākās ANO sankcijas, vienlaikus uzsverot, ka nebūs nekādu sarunu par kodolieročiem, kamēr to apdraudēs ASV.