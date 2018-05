Ziemeļkorejas Strādnieku partijas centrālās komitejas vicepriekšsēdētājs Kims Jončols ir devies uz Amerikas Savienotajām Valstīm, savukārt Kims Čansons, Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna personāla vadītājs, ir devies uz Singapūru. Arī ASV uz Singapūru ir nosūtījusi savu delegāciju, kurai paredzēts tikties ar Ziemeļkorejas pārstāvjiem, ziņo "Reuters".

ASV un Ziemeļkorejas amatpersonu tikšanās norāda, ka gatavošanās Trampa-Kima samitam turpinās. Pirms nedēļas ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka atceļ 12. jūnijā paredzēto tikšanos ar Kimu Čenunu, bet jau nākamajā dienā izteicās, ka tomēr būtu gatavs tikties ar Ziemeļkorejas līderi.

Kims Jončols būtu augstākā Ziemeļkorejas amatpersona, kas ir devusies uz ASV kopš 2000. gada, kad Jo Mjonroks tikās ar Bilu Klintonu. Diplomātiskie kontakti starp ASV un Ziemeļkoreju, kā arī starp Dienvidkoreju un Ziemeļkoreju šogad ir bijuši intensīvi. 27. aprīlī notikušajā abu Koreju samitā valstis vienojās, ka mēģinās atbruņot Korejas pussalu no kodolieročiem, bet detalizētāka informācija par to, kā notiktu denuklearizācijas process netika minēta. Neskaidrība un atšķirīgie viedokļi par to, kā varētu izpausties denuklearizācija ir viens no galvenajiem šķēršļiem ASV-Ziemeļkorejas attiecībās.