"Ziemeļkoreja ir veikusi zīmīgu kodolieroču izmēģinājumu. Viņu vārdi un rīcība turpina būt ļoti naidpilna un draudoša pret Savienotajām Valstīm," tvītoja Tramps. Viņš tviterī norādīja, ka Ziemeļkoreja ir kļuvusi par lielu draudu un apkaunojumu Ķīnai, kuras centieni stabilizēt situāciju ir nesekmīgi.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States.....

..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success.