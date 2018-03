Pamatīgs aukstums un sniegs šajās dienās valda Londonā, kā rezultātā daudzviet ir apgrūtināta satiksme, vēsta ārzemju mediji.

Aukstā laika dēļ daudzviet Londonā strūklakas pārvērtušās ledus mākslasdarbos. Savukārt mazākie steidz izbaudīt ziemas priekus ar ragaviņām un veļot sniegavīrus.

Tāpat daudzviet kavējas transporta līdzekļu satiksme, kā arī tiek atcelti lidojumu reisi. Piemēram, spēcīgā sniegputeņa dēļ piektdien atcelti visu lidsabiedrību reisi no Dublinas lidostas.

Jau ziņots, ka februāra beigās sinoptiķi izplatīja brīdinājumu par lielu aukstumu, vietām arī par stipru snigšanu, kas gaidāma vairāk nekā 20 Eiropas valstīs.

Lielbritānijas meteoroloģijas dienests arī izsludināja brīdinājumus par auksto laiku. Centrāleiropā un Rietumeiropā aukstums ienāk no austrumiem, tādēļ daudzi mediji to dēvēja par "briesmoni no austrumiem" ("beast from the East").