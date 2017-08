Policija vēlreiz pārbaudīs zemūdeni, lai mēģinātu atrast pierādījumus mīklaini mirušās žurnālistes nāvē, kuru pie Kopenhāgenas pludmalē atrada bez galvas, rokām un kājām, otrdien ziņo britu raidsabiedrība "Sky News".

Jau ziņots, ka zviedru žurnāliste Kima Valla, kura pazuda pēc tam, kad bija devusies zemūdens izbraukumā kopā ar izgudrotāju Peteru Madsenu, vēlāk tika atrasta mirusi. Viņas mirstīgās atliekas tika atrastas izskalotas pludmalē uz dienvidiem no Kopenhāgenas. Ķermenim bija nogriezta galva, roka un kājas.

Policija izmeklēšanas laikā ar speciālu skeneri pārbaudīs visu zemūdeni "Nautilus", lai pilnībā izslēgtu iespēju, ka zemūdenē neatrodas vēl kāda nepārmeklēta telpa. Varas iestāžu pārstāvji arī norādījuši, ka tie meklējuši dažādus ieročus.

"Skenēšana tiks veikta, balstoties uz dažādiem ziņojumiem arī par citām zemūdenēm, ka tajās ir iespējamas slēptas telpas. Tāpēc tiks veikta pārbaude arī zemūdens peldlīdzeklim "Nautilus", " policistu sacīto vēsta "The Local".

Medijs piebilst, ka parasti skenēšana tiek viek veikta kravas automašīnām, lai pārbaudītu, vai tajās netiek vesta kontrabandas prece.

"The Local" arī ziņo, ka joprojām tiek meklētas žurnālistes pārējās ķermeņa daļas - galva, rokas un kājas. To meklēšanai tiks piesaistīti arī speciāli ūdenī apmācīti suņi no Zviedrijas.

Tāpat vēstīts, Valla pēdējo reizi dzīva bija redzēta 10. augustā, kad kopā ar Madsenu devās izbraucienā ar viņa pašbūvēto zemūdeni. 30 gadus vecā sieviete gatavoja publikāciju par Madsenu un viņa zemūdens peldlīdzekli "Nautilus".

Izgudrotājs, kurš savu vainu noliedz, sākumā apgalvoja, ka žurnālisti izlaidis krastā pie Kopenhāgenas. Vēlāk viņa stāsts mainījās – sieviete esot gājusi bojā nelaimes gadījumā, bet līķi viņš "apglabājis" jūrā.

Līķim bijis piestiprināts metāla gabals, lai novērstu tā peldēšanu, kā arī redzami kropļojumi, domājams, ar mērķi novērst sadalīšanās procesā radušos gāzu uzkrāšanos, paziņoja policija.

Policija pašlaik neatklāj žurnālistes nāves iemeslus, norādot, ka vēl turpinās līķa sekcija un tiek meklētas pārējās ķermeņa daļas. Savukārt pašā zemūdenē atrastas asinis, kas atbilst Vallas DNS, skaidro policija.

Pazudusī zemūdene tika atrasta 11. augustā. Madsens šo pašprojektēto zemūdeni par pūļa finansēšanas kampaņā iegūtiem līdzekļiem uzbūvēja 2008. gadā.