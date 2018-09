2013. gada septembrī Rīgas konferences diskusijā, norādot, ka Vācijas sauszemes karavīri nepiedalīsies NATO un tās partnervalstu mācībās "Steadfast Jazz 2013", Pabriks sacīja, ka Latvija Vācijas karavīrus ir gatava uzņemt ar labvēlību kopš 1940. gada (angl. – "We are welcoming German boots on the ground here in Latvia ever since 1940"). Tas radīja neizpratni sabiedrībā, taču vēlāk viņš skaidroja, ka to attiecinājis uz gaidāmajām NATO mācībām.