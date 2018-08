"KPV LV" premjera amata kandidāts Gobzems (1978) pie politiskā apvāršņa parādījās pirms 10 gadiem. 2008. gadā viņš bija partijas "Sabiedrība citai politikai" (SCP), kura bija viena no "Vienotību" veidojošajām partijām, Tieslietu darba grupas vadītājs un valdes loceklis. Viņš valdes locekļa amatā bija no 2008. gada oktobra līdz 2009. gada aprīlim, liecina "Lursoft" dati. Lēmumu par izstāšanos no SCP Gobzems pamatoja, sakot, ka viņam kā advokātam tobrīd daudz darāmā.