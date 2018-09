2010. gadā Smiltēns veiksmīgi kandidēja 10. Saeimas vēlēšanās no partiju apvienības "Vienotība", kurā bija iekļāvusies arī partija "Sabiedrība citai politikai". Arī 11. Saeimas ārkārtas vēlēšanās viņš guva vēlētāju atbalstu.

Smiltēns (1984) pirmo reizi kā deputāta kandidāts tika pieteikts 2009. gadā, kad viņš kandidēja Saulkrastu novada domes vēlēšanās no partijas "Sabiedrība citai politikai" saraksta, taču netika ievēlēts. Tai pašā gadā viņš kļuva par tolaik neatkarīgā Saeimas deputāta Aigara Štokenberga palīgu.

2016. gadā Smiltēns bija izraudzīts par vienu no pretendentiem uz partijas "Vienotība" vadītāja vietu un jau vasarā mērojās spēkiem ar bijušo eirokomisāru Andri Piebalgu.

12. Saeimas pilnvaru sākumā, Zaķim atkāpjoties no Saeimas frakcijas priekšsēdētāja amata, frakcijas vadītāja pienākumus uz laiku pildīja Smiltēns un deputāte Lolita Čigāne. Pēcāk politiķis kļuva par nākamās Saeimas frakcijas vadītājas Solvitas Āboltiņas vietnieku.

"Mans mērķis ir uzbūvēt tādu partiju, kāda tā no sākuma bija iecerēta. Tolaik mēs sākām darbu pie partijas izveides, bet tā arī šo procesu nenovedām līdz galam. Mērķis ir izveidot partiju, kas spējīga pārdzīvot savus līderus – ar pastāvīgu darbu, jaunu, talantīgu un gudru cilvēku piesaisti, nodrošinot paaudžu maiņu,"2016. gada pavasarī rakstīja Smiltēns.

"Galvenais, ka esam tikuši pāri tai drūmākajai fāzei “Vienotības” vēsturē, kad apkārt klīda neskaitāmas baumas par šķelšanos partijā. Tas ir iedragājis partiju kā vēl nekad. Tam esam tikuši pāri. Es personīgi esmu atguvis prieku strādāt partijā – to lielisko sajūtu, ka varu atnākt mājās un sievai pastāstīt, ka, lūk, šodien kaut ko esmu paveicis,"2016. gada septembrī pauda Smiltēns.

Izglītība: 2009

Latvijas Universitāte, profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē, jurista kvalifikācija; 2006

Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē.

Arī nākamā gada vasarā Smiltēns tika izraudzīts par vienu no pretendentiem uz partijas vadītāja amatu. Viņš līdz tam bija kļuvis par vienu no partijas "sejām", regulāri apmeklējot koalīcijas sadarbības padomes sēdes. Taču mēnesi pirms "Vienotības" kongresa Smiltēns atkāpās no politiskā spēka Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieka amata un uz laiku apturēja arī savas kandidatūras virzīšanu partijas priekšsēdētāja amatam "Vienotības" kongresā.

Smiltēns pauda neapmierinātību, ka tiek minētas divas personas kā partijas priekšsēdētāja amata kandidāti – viņš un frakcijas vadītāja Solvita Āboltiņa. "Tā kā mums ir diametrāli pretējs skatījums uz partijas turpmāko attīstību, "Vienotības" frakcijai ir jāpieņem lēmums par partijas nākotni un to cilvēku, kuram viņi dod uzticību partijas turpmākai vadībai," norādīja politiķis. Smiltēns skaidroja, ka nevar būt tāda situācija, ka viņš tiek izvirzīts par partijas vadītāju un atbalsta gadījumā vada partiju, bet frakciju vada cilvēks ar diametrāli pretējiem uzskatiem. Tāpēc politiķis mudināja frakciju beidzot pieņemt "atklātu un godīgu lēmumu", dodot uzticības mandātu vai nu Āboltiņai, vai viņam.