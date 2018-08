Zīmīgi, ka laikā, kad Kučinskis turēja frakcijas grožus, norisinājās arī tā dēvētās "Rīdzenes" sarunas starp Aināru Šleseru, Andri Šķēli, Aivaru Lembergu un citiem politiķiem. Sarunas atklāj, kā oligarhi būvēja savu ietekmi, dalot savā starpā ietekmes sfēras. Tās viesnīcā slepeni tika ierakstītas laikā no 2009. līdz 2011. gadam, bet to atšifrējumi medijos publicēti pērn.

Kučinskis 1998. gadā bija viens no Tautas partijas Valmieras atbalsta grupas dibinātājiem. Tai pašā gadā 7. Saeimas vēlēšanās viņš kandidēja no Tautas partijas saraksta, taču nesekmīgi. Tomēr, tā kā viņa cīņu biedru Kārli Greiškalnu ievēlēja Saeimā, Kučinskis atkal ieņēma Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja krēslu. Šo amatu viņš saglabāja arī nākamajā pašvaldības sasaukumā līdz 2003. gadam.

"Pagaidām viņu politiku, piedodiet, saucu par peldēšanu. Gaidu, kad ZZS pieņems lēmumus, nevis solīs – izdarīsim, izdarīsim. Ak pagastiņi negrib apvienoties? Nu, lai dzīvo. Jūs gribējāt subsīdijas? Mēs būtu devuši, bet citi vainīgi – neļāva dot,"laikrakstam pauda Kučinskis.

2009. gadā Kučinskis Tautas partijas Saeimas frakcijas vadītāja amatu pameta. Politiķis skaidroja, ka "tāda ir situācija, tuvojas nākamās Saeimas priekšvēlēšanu laiks, Tautas partijas frakcijai ir nepieciešams asāks stils, kas nav manā raksturā". Tolaik neoficiāli gan izskanēja, ka kolēģi partijā Kučinskim pārmetuši noteiktības trūkumu sadarbībā ar otru lielāko koalīcijas partneri “Jauno laiku”.

Kučinskis kandidēja arī 10. Saeimas vēlēšanās, taču jau no “Par labu Latviju” saraksta, un tika ievēlēts.

Savukārt ārkārtas 11. Saeimas vēlēšanās viņš kandidēja no ZZS, nebūdams savienību veidojošo partiju biedrs. Lai gan iepriekš saņēmis sadarbības piedāvājumu no "Vienotības", politiķis izvēlējās startēt no ZZS saraksta. Kā galveno šādas rīcības iemeslu viņš minēja to, ka šādi jūtot saikni ar cilvēkiem reģionos.

11. Saeimā viņš pie kārotā deputāta krēsla netika. Vien īsi pirms 12. Saeimas vēlēšanām Kučinskis Saeimā iekļuva, iegūstot "mīksto" mandātu. Laikā, kamēr nebija deputāts, viņš darbojās Latvijas Lielo pilsētu asociācijā (LLPA) – bija asociācijas padomnieks, vēlāk izpilddirektora vietnieks, visbeidzot – vadītājs.

Arī 12. Saeimas vēlēšanās Kučinskis kandidēja no ZZS, šoreiz – pārstāvot Liepājas partiju. Viņš Saeimā tika ievēlēts.