Skatītājam nav svarīgi, ar kāda operatora starpniecību viņš saņem pakalpojumu, nozīme ir saņemtajam saturam. Pēdējā laikā publiskajā telpā izskanējuši dažādi pieņēmumi, kas skar satura patēriņa ierobežošanu krievu valodā raidošajos kanālos.

Jāsaka, ka šādi pieņēmumi jau saknē ir pilnīgi aplami, jo katra komerctelevīzija primāri ir ieinteresēta savam skatītājam piedāvāt lokālu, interesantu un auditorijai nozīmīgu saturu. Un to nodrošina arī "Pirmais Baltijas kanāls" (PBK), tostarp mērķtiecīgi meklējot iespējas ražot vēl vairāk vietējā satura un stiprināt lojalitāti pret valsti.

Komerctelevīzijas satura veidošanas pamatā ir auditorijas pieprasījums

Šobrīd gan kabeļtelevīzijā, gan dažādās interneta platformās primāri tiek piedāvāti divu veidu TV kanāli – sabiedriskā televīzija, kuru pamatā finansē valsts un kurai ir reklāmas ieņēmumi, un komerctelevīzija, kas finansējumu gūst no reklāmas ieņēmumiem un satura izplatīšanas maksas ar kabeļtelevīzijas operatoru starpniecību. Un, protams, pastāv arī izmaksu pozīcija, kas ir satura iegāde, licences maksas un administratīvās izmaksas. Tieši pēc tāda paša principa darbojamies arī mēs.

SIA "Pirmais Baltijas kanāls" ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, nodokļu maksātājs, un mūsu galvenā prioritāte ir skatītājs – kvalitatīva satura nodrošināšana, kā arī rūpes par to, lai pakalpojums tiek saņemts nepārtraukti. Pastāv vairāki veidi, kā dažādi komerckanāli veido savu ikdienas programmu: tas var būt pirkts saturs TV satura pasaules tirgos; tas var būt pašu radīts un ražots saturs; tas var būt pašu ražots saturs pēc citu producentu licences, kā, piemēram, raidījums "Balss", kas veidots pēc Nīderlandes licences šovam "The Voice", vai seriāls "Dr. Rihters", kas ir filmēts pēc populārā amerikāņu seriāla "Dr. House" licences, taču ar skatītājiem zināmiem aktieriem, un darbība norisinās apstākļos, kuri mūsu skatītājiem ir saprotami. Protams, jāapzinās, ka šādu licenču iegāde ir dārga, kā arī filmēšanas laukumam un iznākumam jābūt atbilstošā kvalitātē, kas no televīzijas prasa arī milzīgas investīcijas. Tās tiek ieguldītas cieņā pret skatītāju un viņa vēlmēm.

Pirmkārt – lokālais saturs, otrkārt – skatītāju pieprasījums

Mēs ieņēmumus ieguldām tieši saturā, un prioritāte numur viens mums pašlaik ir lokālā satura producēšana. Lielu daļu ieņēmumu novirzām, lai iepirktu skatītāju pieprasītākos produktus un šovus, nodrošinot, ka saturs atbilst pieprasījumam. Tāpēc šobrīd bez reklāmas ieņēmumiem, kas tiek iegūti pie stagnējoša TV reklāmas tirgus un pie Eiropas valstu nespējas cīnīties pret reklāmas naudas aizplūšanu uz ārzemju resursiem ("Google", "Facebook", "YouTube", no kuriem Valsts kasē nodokļu veidā ienāk tieši nulle), mēs kā vienīgo iespēju redzam cenu izlīdzināšanu operatoriem – starpniekiem starp mums un skatītāju, kas piedāvā mūsu klientiem skatīties mūsu saturu. Dažādi kabeļoperatori saviem klientiem pēdējā gada laikā ir vairākkārtīgi mainījuši pakalpojumu cenas, bet mūsu sadarbības līgums ir bijis nemainīgs.

Lai nodrošinātu godīgas konkurences apstākļus nozarē, šobrīd tiek veiktas pārrunas ar operatoriem, lai izlīdzinātu cenu par kanālu un tādā veidā iegūtu līdzekļus satura izveidei, kas ir svarīgi gan mums, gan mūsu skatītājiem, gan arī operatoriem. Mēs kārtējo reizi esam pārliecinājušies, ka lokālais saturs ir tieši tas, kam mums šobrīd būtu visvairāk jāpievēršas.

Paralēli mums jāinvestē tehniskā nodrošinājuma atjaunošanā, lai neatgadītos situācijas, ka tehnisku problēmu dēļ nav iespējams nodrošināt pārraidi – tā pavisam nesen notika sabiedriskajā televīzijā. Atšķirība ir tāda, ka investīcijas sabiedriskās televīzijas darbības nodrošināšanai tiek segtas no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tai skaitā no samaksātajiem nodokļiem, bet komerciālajai televīzijai līdzekļi projektiem jāatrod citur.

Krievijā veidotā satura īpatsvaru nosaka konkrētu pārraižu reitingi

Visu nosaka pieprasījums un piedāvājums. Mēs ļoti sekojam raidījumu reitingiem, jo konkurence starp krievu valodā raidošajiem kanāliem ir ļoti sīva. Izklaides saturs Krievijā tiek veidots augstā profesionālā līmenī, ko atzinuši dažādi mediju eksperti, tāpat arī filmas un seriāli, tāpēc tam pievēršam lielu vērību. Un, protams, mēs rēķināmies, ka liela daļa no mūsu auditorijas ir nelatvieši, it īpaši vidējās un vecākās paaudzes, kuriem kultūras saikne ar Krieviju joprojām ir aktuāla un kuri vēlas skatīties Krievijas ziņas no pirmavota. Protams, mēs veidojam arī savus ikdienas ziņu raidījumus, un sabiedriskās domas pētījumi rāda, ka PBK ziņu dienestu skatītāji uzskata par uzticamu ziņu avotu.

Saturs PBK programmu veidošanai tiek iegādāts par tirgus cenām, programmu veidošana un komplektēšana notiek, ievērojot visas prasības, ko nosaka Eiropas Savienības Audiovizuālo pakalpojumu direktīva un nacionālā likumdošana. Uzņēmuma darbība ir pilnīgi pārskatāma, turklāt jāņem vērā, ka papildu atbildību mums uzliek nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss.