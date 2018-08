Krievijas prezidenta aptuveni stundu ilgā ciemošanās Austrijas ārlietu ministres Karina Kneislas kāzās uz Grācas vīnogulāju fona bija pārāk īss sprīdis, lai bez galda runas laipnībām un dejas ar starojošo līgavu vēl paspētu politiski patērzēt ar ģimeniskā saieta dalībniekiem. Tas nebija plānots un Kremļa saimniekam nemaz nebija nepieciešams, jo austriešu draugu nostāja nav mainījusies.

Putinam pirms ierašanās uz sarunām jūtami vēsākajā Berlīnē noderēja Alpu kalnos gūtā iesildīšanās un uzlādes deva, spēcinot viņa pašapmierinātību un pašpārliecinātību sarunu vešanas manierē ar Vācijas kancleri, kas viņu jau gaidīja Mezebergas pilī.

Kas attiecas uz Austriju, tās vadība maijā jau bija izklājusi sarkano tepiķi Putinam Vīnē. Arī toreiz, Kremļa saimnieka pirmajā ārzemju vizītē kopš ceturtkārtējās ievēlēšanas augstajā amatā, vairāk akcentēts tika simbolisms un klīrība, nevis saturs.

Laikā, kad Krievijas un Eiropas Savienības attiecības ir noslīdējušas zemākajā punktā, oficiālās Vīnes uzmanības izrādīšana Putinam daudzus pārsteidza, sevišķi tāpēc, ka Krievijas prezidentu austrieši sumināja rotējošās Eiropas Savienības prezidentūras pārņemšanas priekšvakarā.

Vienotajā Eiropā ne viens vien ir paudis raizes par Austrijas raidītiem "nepareiziem pieglaimošanās signāliem", kuras pastiprina prokrieviskās un galēji labējās Brīvības partijas klātbūtne 31 gadu vecā kanclera Sebastjana Kurca valdībā. Pašreizējā Austrijas vadība, atsaucoties uz ilggadēju divu valstu kontaktu tradīciju, saka, ka tā vēlas atkārtoti apliecināt sevi kā tiltu starp Austrumiem un Rietumiem.

Tiesa, Austrijā ir atskanējušas opozīcijas likumdevēju balsis, nosodot Kneislas laulību ielūgumu Putinam, norādot, ka šāda koķetērija liek apšaubīt Austrijas neitrālā vidutāja lomu Austrumukrainas konfliktā. Ukrainā Putina vārda ierakstīšana Austrijas ministres kāzu viesu sarakstā uztverta visai jūtīgi. Ukrainas parlamenta starptautisko attiecību komitejas priekšsēde Hanna Hopko ir pateikusi skaidri: "Ja jūs uzlūdzat uz savām kāzām Vladimiru Putinu, jūs vairs neesat neitrāla. Kopš šā mirkļa Austrija nevar būt vidutāja Ukrainā. Punkts." Skanot šādam emocionālam pavadījumam, Putins austriešu ministres kāzu apmeklējuma žestu acīmredzami pasniedza arī kā gandarījuma balvu pašreizējai Austrijas varas elitei par Maskavas politiskajai toņkārtai piemēroto demonstratīvo neitralitāti - jo īpaši par atteikšanos pievienoties Eiropas sankcijām pret Krieviju un aicinājumiem tās atcelt.

Austrijas avīze "Die Presse" atgādina, ka Kneislas kundze ir ne vien privāta persona, bet arī valsts ārlietu ministre: "Tas būtu bijis kaut kas cits, ja kāzās ierastos arī Ukrainas valsts vadītājs, Vācijas kanclere vai Eiropas Komisijas prezidents. Skatuve tomēr bija rezervēta Putinam vienam. Šis neveiklais iestudējums neizbēgami rada vienpusības iespaidu." Bet Putina šoreiz nebija nepieciešams pat vēl viens pasaules futbola čempionāts, lai lieku reizi skaļi norādītu, ka Krievija ir "gluži normāla valsts", kuras galva uztverams kā politiķis, kuram nekas cilvēcīgais nav svešs.

Jaunlaulāto Karinu Kneislu par ārlietu ministri pērn decembrī nominējusī Austrijas Brīvības partija 2016. gadā parakstīja sadarbības līgumu ar Krievijas varas partiju "Vienotā Krievija". Dziedot šādā duetā, austriešu labējo slavinājumi Krievijas ilggadējam vadītājam par tradicionālo vērtību sekmēšanu un planētas mēroga terorisma apkarošanu ir izklausījušies gluži dabiski. Tosti pie kāzu galda ar Putinu kā galveno viesi un kancleru Kurcu kā galveno klausītāju parāda arī, cik ciešas attiecības ar Maskavu vēlas Austrijas Brīvības partija.

Putins, kurš allaž apzinās gan savu soļu smalku, gan masīvu simbolismu, par saturīgiem vēstījumiem noteikti uzskata nupat notikušās vizītes abās vācvalodīgajās zemēs - gan personīgo un izklaidējošo, gan oficiālo un vēsāko. Kā paudis Savienoto Valstu Vācijas Maršala fonda Eiropas programmu direktors Jans Tehaus, abas Putina vizītes var uzskatīt par stratēģisku ieguldījumu: "Viens no stratēģiskas ērtības ieguldījums, kuru Putins kārto ar austriešiem, bet otrs ir stratēģiski nepieciešams ieguldījums, kuru viņš kārto ar [VFR kancleri Angelu] Merkeli, jo viņš apzinās, ka Merkele ir spēcīga spēlētāja."

Uz dzīrēm Austrijas kalnos sev līdzi atvesto, "maigās varas instrumentu" - Donas kazaku dziesmu ansambli - Putins uz Berlīni nepaņēma. Lai gan Vācijas federālā kanclere krieviski saprot daudzreiz labāk nekā Alpos palikušie kāzinieki, atšķirībā no savulaik Putina rezidences apciemojumā pieaicinātā labradora, ar šādu instrumentu iedarboties uz viņu neizdotos. No Angelas Merkeles - atšķirībā no Kneislas kundzes - arī kniksi pēc dejas Vladimirs Putins Berlīnē nesagaidīja.