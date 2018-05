Mājaslapa "vesti.lv" pieder Latvijā reģistrētai SIA "Media Nams Vesti". Pēc "Lursoft" datiem, šis uzņēmums pieder Krievijas miljonāra un bijušā Krievijas Valsts domes deputāta no Vladimiru Putinu atbalstošās partijas "Vienotā Krievija" Eduarda Janakova sievai Ludmilai Kalašņikai. Pēc "Gemius" 2017. gada datiem, "vesti.lv" ir devītais apmeklētākais ziņu portāls Latvijā un tā auditorija ir gandrīz 230 tūkstoši apmeklētāju. Vietnē "vesti.lv" publicētos un tajā citu portālu pārpublicētos rakstus caurstrāvo etniskās neiecietības, rasisma un ksenofobijas motīvi. Latvieši un krievi tiek uzlūkoti kā dabiski ienaidnieki, kas eksistē antagonistiskā konkurences situācijā un kuru vienīgais kolektīvais mērķis ir asimilēt otru etnisko grupu, iznīcinot tās identitāti un kultūru.

Naidīgu komentāru slejas vēl jo vairāk vairo etniskā konflikta iespaidu. Portāla rakstos pastāvīgi ir vērojams vēstījums: Latvijā dominē nacistiskā ideoloģija un tiek īstenots etniskais genocīds. Šajā rubrikā ir demonstrēti vien daži maldinošo rakstu piemēri, kuros izteikti izpaužas etniskā naida motīvi.

Maldināšana: 2018. gada 5. aprīlī "vesti.lv" ar virsrakstu "Vējoņa sazvērestība pret Latviju"[1] pārpublicēts "Sputnik" raksts.[2] Rakstā pausts, ka Vējoņa motivācija parakstīt grozījumus Izglītības likumā balstās prezidenta sazvērnieciskā idejā palielināt krievu valodas ietekmi Latvijā un iznīcināt ideju par "latvisku Latviju", padarot to līdzīgu Baltkrievijai, kur krievu valoda ir valsts valoda līdzās baltkrievu valodai. Tiek paskaidrots, ka prezidents tā rīkojas, jo viņa māte ir etniskā krieviete. Papildus tiek vēstīts, ka līdz ar grozījumu stāšanos spēkā skolas, kuras nodrošina mācības vienīgi valsts valodā, piedzīvos krievu skolēnu pieplūdumu, kas savukārt izraisīs starpetnisko "krustošanos" un etniski jauktu ģimeņu pieaugumu, kas novedīs pie krievu etnosa dominances Latvijā.

Atspēkojums: Salīdzinot Latviju un Baltkrieviju, maldinātāji faktiski norāda, ka, stiprinot valodu ar plašāku lietotāju globālo skaitu, konkrētā valstī tiek izspiesta autohtonā valoda, kurai ir mazāks lietotāju skaits pasaulē. Krievu valoda tika pasludināta par otru valsts valodu Baltkrievijā 1995. gadā. "Divu valodu politika" praksē izpaužas kā krievu valodas dominēšana un baltkrievu valodas izspiešana. Baltkrievijas varasiestādes gan sāk apzināties "divu valodu politikas" sekas un nacionālās identitātes zaudējuma draudus un veic šī procesa reversa pasākumus.[3] Jāpiebilst, ka šis ir izteikti ksenofobiska raksta piemērs, tajā dominē galēji radikāla rasu konflikta domāšanas loģika. Tiek sludināts, ka vienīgais indivīdu raksturojošais elements ir tā etniskā piederība, savukārt indivīda svarīgākais rīcības vadmotīvs izriet tikai no apziņas par savu etnisko piederību. Šāda domāšanas veida nemitīga sludināšana ietver konkrētā portāla pastāvīgās auditorijas radikalizācijas riskus.

Maldināšana: 2018. gada 7. aprīlī "vesti.lv" ar virsrakstu "Krievi ir noveduši Latviju līdz histērijai"[4] pārpublicēts "Sputnik" raksts.[5] Tajā ir vēstīts, ka Latvijā krievu skolēni tiek pakļauti sistemātiskam emocionālam spiedienam to etniskās izcelsmes dēļ, ko apliecinot kāds atgadījums. Kāda Rīgas 55. vidusskolas (Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas) latviešu valodas skolotāja atļāvusies aizskart 10 gadus vecu skolnieci. Uzzinot, ka skolniece ir krieviete, skolotāja likusi tai doties kopā ar vecākiem atpakaļ uz Maskavu, vēsta minētās skolnieces tēvs Vitālijs Čičagins. Konflikts tika atrisināts, atlaižot skolotāju no darba. V. Čičagins piebilst, ka mūsdienu Latvijā šādi neonacisma elementi sabiedrības apziņā ir vispārpieņemti.

Atspēkojums: No maldinošā raksta izriet, ka Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas pārstāvji ir viena no konfliktā iesaistītajām pusēm, taču šīs puses viedoklis netiek atspoguļots, kas neatbilst korektai žurnālistikas praksei. Šo atgadījumu V. Čičagins un skolnieces māte Viktorija Andrejmane pārstāsta arī Krievijas kanālam "Rossija".[6] Būtībā par situāciju var uzzināt tikai no V. Čičagina un V. Andrejmanes stāstījuma, turklāt šīs personas par konkrēto situāciju komunicē vienīgi ar noteikta rakstura "medijiem", tādēļ pārliecināties par konflikta esamību vai tā raksturu, balstoties tikai uz maldinošo "mediju" informāciju, nav iespējams. Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola nodrošina pamatizglītības mazākumtautību programmu.[7] Tādēļ apgalvojums, ka skolas personālam nav zināšanu par darbu ar mazākumtautību bērniem, šķiet aizdomīgs. Jāpiebilst, ka V. Čičagins un V. Andrejmane ir biedri organizācijā "Rīgas Krievu kopiena", kuras viens no līderiem ir Aleksandrs Gapoņenko. "Sputnik" V. Čičaginu un V. Andrejmani raksturo kā "jaunus un perspektīvus" aktīvistus.[8]

Maldināšana: 2018. gada 9. aprīlī "vesti.lv" ar virsrakstu "NATO rīda latviešus un krievus"[9] pārpublicēts "rubaltic.ru" raksts.[10] Tā autors Aleksandrs Nosovičs, atsaucoties uz "Bloomberg",[11] raksta, ka britu politisko konsultāciju kompānija "Cambridge Analytica" ir īstenojusi dezinformācijas kampaņu pret Latvijas krieviem, uzkurinot latviešu vairākuma naidu pret krieviem un tādējādi nodrošinot uzvaru vēlēšanās kādam vārdā nenosauktam politiķim – nacionālistam. A. Nosovičs piebilst, ka NATO nepārtraukti iejaucas Latvijas vēlēšanās un kurina etnisko naidu starp latviešiem un krieviem.

Atspēkojums: Pēc "Bloomberg" informācijas, "Cambridge Analytica" ir konsultējusi dažādus Latvijas politiķus, piemēram, Aināru Šleseru un Andri Šķēli. Te gan būtu jāvērš uzmanība, ka, izmantojot atsauci uz autoritatīvu mediju, maldinošie "mediji" virza citu vēstījumu. Šajā gadījumā maldinātāji apzināti pieļauj loģiskās argumentācijas kļūdu "vaina pēc asociācijas" (association fallacy), lai diskreditētu NATO un Latvijas sabiedrotos. Atsevišķas privātpersonas un to rīcība neraksturo visu valsti. "Cambridge Analytica" ir privāta politisko konsultāciju kompānija Lielbritānijā,[12] taču maldinātāji uzdod privātas kompānijas politiskos konsultantus par oficiāliem Lielbritānijas vai NATO pārstāvjiem. Savukārt privātas kompānijas politisko konsultantu sniegtie pakalpojumi atsevišķiem Latvijas politiķiem tiek uzdoti par NATO iejaukšanos Latvijas demokrātiskajā procesā.

Maldināšana: 2018. gada 10. aprīlī portālā "press.lv" publicēts raksts "Franču žurnālists: krievu valodas aizliegums Latvijā kļūs par problēmu Eiropas Savienībai, nevis Krievijai".[13] Rakstā publicēti divi teikumi no intervijas, kuru franču žurnālists Dmitrijs de Koško sniedzis radio "Baltkom". Rakstā minēts, ka žurnālists uzskata – bilingvālā sistēma bija Latvijas bagātība, kas ļāva Latvijas iedzīvotājiem "sadarboties gan ar ES, gan Krieviju", bet līdz ar grozījumiem Izglītības likumā situācija kļūs sliktāka.

Atspēkojums: Maldinošie "mediji" sistemātiski cenšas pārspīlēt un sagrozīt grozījumu būtību, grozījumus Izglītības likumā uzlūkojot kā pilnīgu krievu valodas izslēgšanu no izglītības sistēmas vai, radikālākos maldināšanas gadījumos, kā pilnīgu krievu valodas lietojuma aizliegumu Latvijā. Grozījumi Izglītības likumā neparedz pilnīgu pāreju uz latviešu valodu sākumskolā un pamatskolā, bet gan nosaka, ka mazākumtautību izglītības programmās līdz 6. klasei mācību satura apguve latviešu valodā notiek vismaz 50% apmērā, savukārt no 7. līdz 9. klasei vismaz 80% apmērā.[14] Otrs izteikts vēstījums maldinošajos "medijos" ir protesta kustības un pat sacelšanās idejas popularizācija.

