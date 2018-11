Maldinošie mediji ekspluatē Latvijas demogrāfijas problēmu noteiktu politisku vēstījumu virzīšanai. Pirmkārt, maldinošie "mediji" tradicionāli salīdzina pašreizējo situāciju ar Latvijas iedzīvotāju skaita pieaugumu PSRS okupācijas laikā. Attiecīgi PSRS tiek pasniegta kā Latvijas "veiksmes stāsts". Otrkārt, negatīvos demogrāfiskos rādītājus izmanto ar mērķi pierādīt, ka Latvija ir viena no ekonomiski un sociāli visnelabvēlīgākajām valstīm pasaulē, tātad neizdevusies valsts globālā un vēsturiskā mērogā. Līdz ar to tiek secināts, ka tikai kopā ar Krieviju, nevis Rietumiem, Latvijai ir nākotne.

Latvija ieņem 5. vietu pasaulē pēc iedzīvotāju samazinājuma tempiem, taču tas nepierāda, ka Latvija ir vai nav neizdevusies valsts. Pēc Starptautiskā Valūtas fonda 2018. gada datiem, Latvija ieņem 46. vietu 191 valsts reitingā pasaulē pēc IKP uz vienu iedzīvotāju, tātad vismaz 145 valstīs ir zemāks dzīves līmenis nekā Latvijā. Līdz ar to dzīves līmenis vai ekonomiskā attīstība nav vienīgais migrāciju noteicošais faktors. Maldinošie mediji pilnībā ignorē citu faktoru – pārvietošanās brīvību. Šādas brīvības "dzelzs priekškara" laikā nebija, Latvijas iedzīvotāji nevarēja pamest PSRS. Mūsdienās Latvija ieņem vienu no augstākajām pozīcijām pēc iedzīvotāju iespējām pārvietoties pāri robežām, jo šiem cilvēkiem nav nepieciešama vīza vai uzturēšanās atļauja citā valstī. Ņemot vērā šo faktoru un faktu, ka objektīvu apsvērumu dēļ Rietumos ir augstāks dzīves līmenis, ir izskaidrojama iedzīvotāju emigrācija.

Maldināšana: 2018. gada 3. septembrī vietnē "ru.sputniknewslv.com" publicēts raksts "Uzmanību, Baltija tiek slēgta: iedzīvotāji emigrē vai nodzeras", kas balstās uz portālā "inosmi.ru" publicētu rakstu. Rakstā pausts, ka, pēc "Eurostat" datiem, Latvijas iedzīvotāju skaits kopš iestāšanās ES ir samazinājies par 33%, savukārt valsts teritorija kļūst tukša. Tāpat arī, atsaucoties uz pētījumu par alkohola patēriņu 195 valstīs no 1990. līdz 2016. gadam, tiek uzsvērts, ka Baltijas valstis ir pasaules līderes pēc alkohola izraisīto nāves gadījumu skaita. No raksta "inosmi.ru" izriet, ka Baltijas valstis ieņem pirmās trīs vietas. Tiek secināts, ka Latvijas problēmu cēlonis ir PSRS sabrukums.

Atspēkojums: Latvijas demogrāfijas problēma nav noslēpums. Taču pat šādos apstākļos maldinošie "mediji" tendenciozi pārspīlē iedzīvotāju samazināšanās tempus. Pēc "Eurostat" datiem, Latvijā iedzīvotāju skaits 2004. gadā, kad valsts iestājās ES, bija 2 276 520, savukārt 2018. gadā tas ir 1 934 379. Līdz ar to kopš iestāšanās ES iedzīvotāju skaits ir samazinājies nevis par trešdaļu, bet 15%. Pēc Pasaules Bankas datiem, ar 31,2 cilvēkiem uz km2 Latvija ierindojas 169. vietā starp 215 valstīm pasaulē pēc iedzīvotāju blīvuma un, līdzīgi kā citas Ziemeļvalstis, nav uzskatāma par blīvi apdzīvotu valsti. Vienlaikus, pēc "Eurostat" datiem, šobrīd iedzīvotāju samazināšanās ir atgriezusies pirmskrīzes līmenī.

Vašingtonas Universitātes pētījums "Alkohola lietošana un slogs 195 valstīs un teritorijās 1990.–2016. gadā", uz ko atsaucas maldinošie raksti, ir publiski pieejams. No pētījuma izriet, ka Latvija ar 65,5 mirušajiem no alkohola izraisītām slimībām uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju ieņem 9. vietu pasaulē, kas ir augsts rādītājs. Taču "Sputnik" Latvijas redakcija, kas atrodas Maskavā, izmantojot argumentu, ka Latvija ir neizdevusies valsts, jo "nodzeras", neņem vērā, ka atbilstoši pētījuma rezultātiem redakcijas mītnes valsts krietni pārspēj Latviju šajā rādītājā.

Maldināšana: 2018. gada 12. septembrī vietnē "ru.sputniknewslv.com" publicēts raksts "Sokolovs: Rietumi veic spēcīgu provokatīvo kampaņu pret Krieviju". Rakstā tiek pieminēta Boba Vudvorda grāmata "Bailes: Tramps Baltajā namā", kurā tiek apgalvots, ka Maskava ir brīdinājusi Vašingtonu par gatavību izmantot kodolieročus, ja NATO izmantos militāros spēkus pret Krieviju Baltijas valstīs. Tālāk, atsaucoties uz Krievijas Zinātņu akadēmijas biedru Konstantīnu Sokolovu, tiek apgalvots, ka informācija par šādu brīdinājumu nav patiesa, līdzīgi kā ziņa par Skripaļa lietu un "Balto ķiveru" lietu.

Atspēkojums: Šī maldinošā raksta mērķis ir virzīt vēstījumus, ka Rietumvalstīs pastāvīgi izplata viltus ziņas pret Krieviju, savukārt Krievija nav saistīta ar Sergeja Skripaļa indēšanu un apgalvojumi, ka Bašars al Asads izmanto ķīmiskos ieročus, ir Sīrijas nevalstiskās glābēju organizācijas "Baltās ķiveres" sazvērestība, tādējādi iekadrējot dažādas pasaules norises Krievijas ģeopolitiskajā redzējumā. Šis vēstījums tiek virzīts, mākslīgi radot asociatīvu saikni – ja reiz kāda no pieminētajām ziņām it kā nav patiesa, tad arī pārējās tādas nav.

Maldināšana: 2018. gada 20. septembrī vietnē "ru.sputniknewslv.com" publicēts raksts "ES piespiež Latviju izvēlēties", kurā vēstīts par Zalcburgā, Austrijā, notikušo ES dalībvalstu līderu samitu par migrācijas, drošības un "Brexit" tēmām. Rakstā apgalvots, ka ES ir likusi Latvijai izvēlēties – uzņemt bēgļus vai apmaksāt to uzturēšanu citās valstīs.

Atspēkojums: "Sputnik" raksts patiesībā ir pārpublicēts un pārveidots portālā "rus.lsm.lv" publicēts raksts "Premjers – Latvija atbalsta sadarbību ar Āfriku cīņā pret nelegālo migrāciju". "Sputnik" redakcija atsaucas uz "rus.lsm.lv" rakstu, taču pārveido to tā, it kā ES būtu izteikusi Latvijai ultimātu, kaut arī oriģinālā nav runas par ultimātu. Šis maldināšanas piemērs demonstrē "Sputnik" nolūkus – nevis informēt, bet veikt nomelnošanas kampaņu pret Latviju. Ziņas tiek pasniegtas tā, lai atainotu Latviju maksimāli nelabvēlīgā gaismā.

Maldināšana: 2018. gada 24. septembrī vietnē "rubaltic.ru" publicēts raksts "Vēsturnieks: Piemineklis latviešu leģionāriem Beļģijā – Otrā pasaules kara iznākuma pārskatīšanas politikas rezultāts", kurā vēstīts par pieminekļa atklāšanu Beļģijas pilsētā Cedelgemā (Zedelgem) latviešu leģiona karavīriem, kas kļuva par karagūstekņiem Otrā pasaules kara beigās. Rakstā apgalvots, ka latviešu leģionāri bijuši nacisti un to pieminēšana ir nepieņemama, savukārt pieminekļa atklāšana ir Latvijas virzītās Otrā pasaules kara rezultātu pārskatīšanas politikas sekas.

Atspēkojums: No Nirnbergas procesa slēdziena par SS organizāciju izriet, ka par noziedzīgām netiek atzītas personas, kuras bija iesaistītas šajā organizācijā piespiedu kārtā, ja tās nepiedalījās noziegumu pastrādāšanā. Leģions tika izveidots ar piespiedu mobilizācijas palīdzību, un vairākums, apmēram 80%–85%, nonāca leģionā mobilizācijas kārtā, nav liecību par tā piedalīšanos kara noziegumos. Latviešu leģions vien formāli pieskaitāms SS, tas tika izmantots tikai kara vajadzībām frontē, kur pakļāvās Vērmahta virspavēlniecībai, nevis SS organizācijai. Latviešu karavīri nebija nacisti un vācu rasu ideoloģijas dēļ pat nevarēja būt uzņemti SS organizācijā vai nacistu partijā. ASV pārvietoto personu komisija, atļaujot bijušajiem leģionāriem uzņemšanu ASV, secināja, ka Baltijas leģioni atšķīrās no Vācijas SS vienībām pēc saviem mērķiem, ideoloģijas, darbībām un rakstura.

