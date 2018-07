Austris Vasiļevskis: Lielie dati ir nākotnes uzņēmējdarbības veiksmes formula

Foto: Privātais arhīvs

Šobrīd visā pasaulē arvien lielāka nozīme biznesa procesos ir lielajiem datiem, attīstot gan mākslīgo intelektu, gan ļaujot pieņemt datos balstītus lēmumus. Arī Latvijā uzņēmēji izrāda arvien lielāku interesi par šo tehnoloģiju aspektu, taču vēl aizvien trūkst pilnīgas izpratnes par to, kā to izmantot sava biznesa konkurētspējas stiprināšanā. Tehnoloģiju laikmetā gandrīz jebkuram uzņēmumam uzkrāto datu apjoms ir milzīgs, tāpēc itin bieži rodas jautājums – ko es ar to varu paveikt?