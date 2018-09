Tevi ietekmē Mēness fāzes? Tev ir bail no lielā čika? Uztraucies par sava ķermeņa PH līmeni? Šķiet, ka krāna ūdens ir kaitīgs? Ļoti labi, arī es neticu tādām muļķībām. Bet cilvēkiem patīk ticēt, tas padara skola–darbs–nāve rutīnu nedaudz vieglāk panesamu.

Problēma nav tajā, ka cilvēki tic, problēma ir ar cilvēkiem, kuriem kādā no ticībām piemīt autoritāte. Šīs autoritātes var izmantot sekotāju pulku kā resursu savu seksuālo fantāziju īstenošanai vai kā mediju melu izplatīšanai. Par labu piemēru tam kalpo vairāki pašmāju mācītāji, kuri iestājas pret vasaras saulgriežu svinēšanu, jo tā, redz, esot pagānu būšana, vai tie, kas draud maziem bērniem, ka tad, ja viņi kādam izstāstīs par to, kas notika pēc svētdienas skolas, Dieviņš atņems viņiem mammu.

Ja lielākā daļa organizēto reliģiju mācītāju cenšas palīdzēt savu draudžu locekļiem, vienlaikus pastāv arī vistīrāko šarlatānu problēma, kuri cenšas iedzīvoties uz nezinātnisku ideju izplatīšanas un klajas maldināšanas rēķina. Runa, protams, ir par dziedniekiem, ekstrasensiem, auru čamdītājiem un idiotisku uzturā lietojamu preču izplatītājiem.

Astrologi ir emulsija no tūkstošiem gadu senas neizpratnes par debesu ķermeņiem un numeroloģijas, kas uzskata, ka planētu atrašanās vieta kaut kādā veidā varētu ietekmēt to, vai manai sievai ienāks prātā uz mani apvainoties bez iemesla, – šķiet, ka tas notiek pie jebkuras planētu konfigurācijas. Un vispār – astronomija ir gājusi daudz tālāk. Nez, vai astrologi ir ņēmuši vērā, ka Plutons vairs nav planēta? Un 30. februārī dzimušos rītā ietekmēs Piena ceļa supermasīvais melnais caurums?

Dziednieki ir vieni no zemiskākajiem šarlatāniem, kuriem esam jau vairākkārt veltījuši neglaimojošus vārdus, taču viņi spītīgi nepazūd no sabiedrības ķermeņa kā vēzis, ko, kā viņi paši apgalvo, spējot izārstēt. Viss ir jūsu rokās, dārgie dziednieki, beidziet uzdoties par ārstiem, noņemiet savus internetā atrastos diplomus no Zinātņu akadēmijas telpu sienām un ejiet savus buramvārdus skaitīt kartupeļu vagās. Tas ir vienīgais veids, kā jūs ar savām profesionālajām prasmēm varat sniegt sabiedrībai kādu labumu.

Ja nākotnes pareģošana būtu reāli iespējama, vai tiešām šie ekstrasensi iekasētu naudu no vecām tantēm un vientuļiem cilvēkiem, nevis sēdētu akciju biržā? Cik no viņiem pirms 10 gadiem iegādājās bitkoinus, nevis stāvēja rindā, lai pieteiktos "Ekstrasensu cīņu" raidījumam? Man gan ir aizdomas, ka šie cilvēki ir veiksmīgi apmuļķojuši paši sevi, sev neapzināti uztrenējot "auksto lasīšanas" prasmi tādā mērā, ka uzskata to par intuīciju, kad ienāk prātā, ka pēc alkohola smaržojošam klientam ir problēmas personīgajā dzīvē. Jā, cilvēki izskatās slikti un iet pie ekstrasensiem pēc palīdzības, kad viņiem ir problēmas dzīvē, nevis kad viss ir lieliski.

Un man vismīļākā grupa ir uztura speciālisti ar grādu pseidozinātnēs, neeksistējošu kritisko domāšanu un gana lokanu morālo kompasu, lai pārdotu produktus ar neeksistējošām īpašībām. Visspilgtākais piemērs, kuru būsiet pamanījuši, ja apmeklējat jogas nodarbības vai šajā priekšvēlēšanu laikā staigājat pa ielām, ir kāds uzņēmums, kas piedāvā "strukturēto" ūdeni ar atmiņu. Ja esat pievērsuši uzmanību ziņām, tad zināsiet arī to, ka KNAB ir uzsācis pārbaudi par šī uzņēmuma visnotaļ acīmredzamu reklāmas kampaņu par labu kādai partijai. Tiesa, jāatzīst, ka cilvēku maldināšana un iedzīvošanās uz lētticīgu cilvēku rēķina ir raksturīga iezīme gan "strukturētā" ūdens piedāvātājiem, gan pieminētajai partijai.

Ūdenim nav atmiņas. Lai ar kādu spēku iedarbotos uz ūdeni, vai tas ir elektromagnētisks, kinētisks, filtrēšana caur membrānu vai pātaru skaitīšana, šķidrā agregātstāvoklī tas nevar saglabāt nekādu struktūru. Tātad arī visa teorētiskā informācija, kas tur tiek ievadīta, izzudīs piko sekunžu laikā pēc ārējās iedarbības beigām. Saprotu, ka tiem, kas man nepiekrīt, būs grūti saprast iepriekšējā teikumā teikto, tālab pārtulkošu to viņiem saprotamā piemērā: "Ziema. Auksts – brrr! Ūdens ciets! Uzčurā krustiņu. Krustiņš paliek. Pavasaris. Silts – Mmmm! Ūdens slapjš – krustiņš pazūd!"