Proti – cilvēku, kas grēkus ir nožēlojuši un kam Dievs ir piedevis, dvēseles nonāk Dieva sabiedrībā, bet tie, kas nenožēlo un kam tāpēc nevar tikt piedots, nevis nonāk mūžīgās elles liesmās, bet vienkārši pazūd. Tagad vienīgi nav skaidrs, vai pāvests pie šādas apskaidrības nonācis, padziļināti pētot svētos rakstus un čatojot ar Dievu, vai arī elles koncepts bijis daudzu gadsimtu garumā rūpīgi kultivēti meli, lai iebiedētu visas pasaules kristiešus maksāt baznīcai piķi.

Ja pāvests Francisks ir pirmais, kuram izdevies nākt pie šādas apskaidrības, likumsakarīgi jāuzdod jautājums – vai gadījumā pilnīgi visi Franciska priekšgājēji nav apaļi idioti, ja reiz nav spējuši to saprast? Piekritīsiet, ka šāds scenārijs ir maz ticams.

Savukārt, ja baznīca visu šo laiku mērķtiecīgi melojusi saviem sekotājiem, kā gan kristieši var būt pārliecināti, ka Vatikāns neatzīsies vēl kādos melos? Elles nav... Kas tālāk? Paziņos, ka dievmaize nav Jēzus ķermenis, viņa asinis patiesībā ir lēts kagors, čūskas nerunā, bet jaunavas nevar palikt stāvoklī bez dzimumakta? Absurds!

Protams, nevaram izslēgt arī trešo iespēju – visu šo laiku elle tiešām ir pastāvējusi, bet mūsdienās kļuvusi nerentabla, tāpēc baznīca nolēmusi to slēgt. Jo padomāsim loģiski – skaidrs, ka, pateicoties liberālisma sērgas, ģimenisko vērtību degradēšanas un homoseksuālisma uzplaukumam, ellē nonākušo dvēseļu skaits auga ģeometriskā progresijā, kā rezultātā elles uzturēšanas izmaksas būtu pietuvojušās "Rīgas namu pārvaldnieka" izrakstītajiem rēķiniem. Tā kā elle savā būtībā ir bezpeļņas organizācija ar niecīgu ROI ("return on investment", investīciju atdeve – aut. piez.), tās uzturēšana kristīgajai baznīcai noteikti neatmaksājās, un sekoja loģisks lēmums klapēt šo bodi ciet, grēcinieku dvēseles vienkārši pazudinot.

Tiesa, vismuļķīgāk no visiem tomēr šajā situācijā izskatās radikālie kristiešu pretinieki – sātanisti. Tie ir džeki, kas pilnīgi pa tukšo visus šos gadus svilinājuši kūlā pentagrammas, nēsājušies apkārt ar cūku galvām un skrāpējuši rokās uzrakstus "666". Kaut kā pastulbi visu mūžu ticēt kaut kam, kas patiesībā nemaz neeksistē, ne?

Tā kā elle ir arī citās reliģijās, neesmu īsti drošs, vai katrai no baznīcām bija sava atsevišķa elle, vai arī tās ar pūļa finansējumu uzturēja vienu elli. No vienas puses, uzturēt kopīgu elli būtu finansiāli izdevīgāk, no otras puses – varētu būt sarežģīti sadalīt ikmēneša maksājumu, jo būtu ļoti rūpīgi jārēķina, kurš no grēciniekiem pārkāpis tikai vienas, bet kurš – pilnīgi visu konfesiju baušļus. Kā arī – ja no islāma skatpunkta grēcinieki ir pilnīgi visi kristieši, kā tieši iespējams izlemt, vai pēc nāves godīga kristieša dvēsele dosies uz kristiešu paradīzi, vai tomēr uz musulmaņu elli? Ja pāvests Francisks atcēla kristiešu elli, vai automātiski tika aizvērtas arī pārējo reliģiju filiāles?

Jautājumu man ir vairāk nekā atbilžu, tāpēc vēlos aicināt lasītājus atbildēt uz tiem komentāros. Pienācis laiks apsaukāšanās vietā komentāru sadaļu padarīt par izzināšanas platformu. Ticu, ka labi kristieši mani nenosodīs, bet sniegs izsmeļošas atbildes un palīdzēs atrast gaismu.

* Dienu vēlāk Vatikāns tomēr noraidīja, ka pāvests būtu paudis informāciju par elles neeksistēšanu. Uz šo atsaukumu raugos dziļi skeptiski, jo arī pats esmu otrajā rītā sāpošu galvu dzēsis ārā tviterī sarakstīto, bet tas nenozīmē, ka nedomāju to, ko biju uzrakstījis, – man vienkārši par to kauns.