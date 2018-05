Tuvojas vēlēšanu laiks, un ir vairāk nekā likumsakarīgi, ka populisma kalni, ko dzirdēsim no politiķiem, kuri vēlas saglabāt savus amatus, augs ģeometriskā progresijā (precizējums īpaši atjautīgajiem: tā ir skaitļu virkne, kurā katrs loceklis tiek iegūts, iepriekšējo locekli reizinot ar konstantu no nulles atšķirīgu skaitli (precizējums komentētājiem: skaitlis ļoti strauji paliek arvien lielāks)). Pirmās populisma pērles vēlētājiem jau izbārstītas – Imants Parādnieks pateicis, ka pensijai jābūt atkarīgai no cilvēka bērnu skaita.