Dace Kotzeva: Lēni, bet pareizajā virzienā!

Foto: Privātais arhīvs

Nupat noslēgusies biedrības "Par legālu saturu" īstenotā kampaņa "Nemāni sevi – tu zodz", kuras mērķis bija atgādināt par to, ka arī TV un digitālais saturs kādam pieder un to izmantot bez atļaujas nozīmē nevis būt veiklam un apķērīgam, bet gan – zagt. Diemžēl šajā jomā mūsu izpratne par to, kas ir un kā nav, vēl ir "bērna autiņos". Tomēr gandarījumu rada tas, ka kampaņas laikā veidojās un joprojām turpinās diskusijas par šo tēmu, tātad sākam vismaz aizdomāties un apzināties savu rīcību.