Par baņķieru drāmu sociālajos tīklos klusēja vien retais un katrs jaunais pavērsiens tika apslacīts ar tvītu jūtu un kritikas gūzmu. Līdz tēmturim #TeamRinkēvičs vēl gluži netikām, bet pie jaunas atklāsmju kolekcijas gan nonācām veiksmīgi. Cerams, ka KNAB'a logos caurām naktīm gaisma spīd vien tāpēc, ka praktikanti rūpīgi pieraksta tvītos lasīto, lai pēc tam pastāstītu izmeklētājiem to, kā viss patiesībā ir.

You can't help feeling Duklavs' dog is probably behind all this.— Mike Collier (@mikskoljers) February 18, 2018