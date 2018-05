Lai gan 'Rīgas Dinamo' panākumi ir atsijājuši dažu labu vietējo hokeja fanu, līdzi jušanas pavasaris ir sācies un nabaga Hārtlijam tagad nāksies negulēt dienu un nakti, lai izlasītu visu hokeja ekspertu tvītus un komentārus, kas veltīti viņam un izlasei. Labā ziņa ir tā, ka viena uzvara jau izcīnīta un tagad Mildai būs jāpieliek vēl vienu zvaigzni, kurai vārds būs Rūdolfs.

Ceru, Latvijas hokeja izlases džeki neaizmirsīs, ka pats galvenais ir "spēlet savu spēli".— Kurbads (@Kurbads1918) May 5, 2018

A better angle of Balcers OT winner. pic.twitter.com/jYhrNUA5Cc— Aivis Kalniņš (@A_Kalnins) May 5, 2018