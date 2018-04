Šonedēļ par populārāko cilvēku internetā kļuva Dūklava kungs, kuram gadījās publiski sarunāt blēņas par tukšo pudeļu apsaimniekošanas tēmu. Tēmturis #DūklavsNeredz ātri vien apauga ar asprātībām un jaunām versijām par ministra kunga redzējumu uz lietām. Aizjokojās tiktāl, ka pat uztaisīja tam par godu mājas lapu.

Esam ieguvuši arī pāris jaunus atklājumus, kā arī idejas jauniem 'stārtapiem', kas noteikti varētu kļūt par Latvijas Nokia, Skype, vai vismaz Taxify,

Ja reiz modernajos čatos ir kaitinošā funkcija "seen", uzskatu, ka jābūt arī "seen that she/he has seen that you have seen".— Helmuts Caune (@HelmutsCaune) April 16, 2018