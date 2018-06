Edgars Bāliņš: Nedēļas loms sociālajos tīklos – dziesma pajoliņiem

Foto: DELFI Aculiecinieks

Apsveicam mūs visus – esam piedzīvojuši karstāko maiju novērojumu vēsturē un paldies visiem, kuri to padarīja vēl karstāku. Šonedēļ iemācījāmies to, cik būtiski ir novērtet pašu tuvāko, kas mums ir – internetu, kā arī to, kas īsti slēpjas zem vārda "šļura".