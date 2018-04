Ar īpašu nepacietību, krāšņām kampaņām un seriālu cienīgām intrigām tika sagaidītas Latvijas Futbola federācijas prezidenta vēlēšanas, kas ļāva cerēt uz kaut nelielām izmaiņām piecūkotajā pašmāju futbola virtuvē un arī iesildīties pirms rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Ja šajā balsošanā drīkstētu piedalīties internetā dzīvojošie sporta funkcionāri, tad Gorkša pārsvars būtu pielīdzināms Baltkrievijas vēlēšanu rezultātiem un tieši tāpēc viņa triumfs tika sagaidīts ar īpašu sajūsmu.

nesapratu, kāpēc tur plēšās uz to futbola prezidenta krēslu, līdz nupat ieraudzīju, ka par spīti tam, ka futbolu neviens te neskatās, tikai spēlētāj umammas, tur miljonu dotācijas. tā, kur man tagad jāpiesakās tam amatam :)? es tomēr arī gribu.— Princese Zeltīte (@elinakursite) April 27, 2018

Ja agrāk tikai izlases treneris nebija spējīgs normāli izteikties valsts valodā, tad tagad, iespējams, mums būs arī tāds Futbola federācijas prezidents, to laikam sauc par evolūciju— Misters Futbols (@Misters_Futbols) April 27, 2018

Daudzi šūmējas par LFF prezidenta vēlēšanām. Ceru, pēc 5dienas vairums no tiem, kas ziņkārīgi izbauda šo procesu, tikpat kvēli pievērsīsies sporta pusei - futbola spēlēm. Savukārt kandidātiem novēlu izbaudīt Bayern - Real spēli, vismaz uz brīdi noliekot malā konkurentu knābāšanu.— Edmunds Novickis (@EdmundsN) April 24, 2018

LFF tēls un reputācija sabiedrībā, domāju, no šāda iznākuma tikai iegūst. Vai Gorkšs būs izrādījies arī labākais cilvēks futbola attīstības ziņā, to rādīs tikai laiks un viņa darbi nākamo divu gadu laikā.— Iļja Poļakovs (@Ilja_Polakovs) April 27, 2018

Kad šonedēļ par jaunu daiļradi pēc mazas 35 gadu ilgas radošās pauzītes paziņoja popmūzikas veterāni ABBA - teju viss internets vienojās nostalģijas un pārsteiguma pilnā spiedzienā. Tikmēr vietējo popmūzikas pionieru jaunākais albums tika sagaidīts ar vieglu skepsi, skaudīgiem skatieniem uz lielāko kaimiņvalsti un smalku ironiju par nedaudz atstumto basģitāristu.

Es tikai domāju... vai tiešām "Prāta vētra" domā, ka neviens nav klausījies Phoenix? Vai varbūt abi zviedru producenti domā, ka te dzīvo neizglītoti ļaudis? "Šokolādes saldējums" un "If I Ever Feel Better" būtībā ir viena dziesma...— Jānis Žilde (@JanisZilde) April 27, 2018