Lai gan teju katras partiju tikšanās reizes beigās tiek slavēta sarunu konstruktivitāte, Vējoņa kungam nācās aizrādīt Saeimā ievēlētajām partijām par slikto darbu pie koalīcijas veidošanas. Lai vai kā - premjera un koalīcijas mums vēl nav un jācer, ka līdz lielajai simtgades uguņošanai konstruktivitāte vainagosies panākumiem.

Rādās, ka arī dažas svarīgas tikšanās ir ieturētas modes nedēļas noskaņās.

Bet citi tikmēr iedvesmojās no redzētā un ir gatavi laist tautās arī savus apģērba gabalus.

Mēs esam diženi, mēs esam vareni!

Dažreiz atliek tikai turēt acis un ausis vaļā, lai dzirdētu un redzētu filmu sižeta cienīgas lietas.

Lielisks blakusgaldiņš: amerikāņu čaļi viens otram māca to, kas man sākumā izklausās pēc "swag". Atkārto lēni viens pēc otra: sveg, sveg, sveg. Viens saka: Because good morning is hard to say, but this is easy. Visi vēlreiz: Svēg, svēg, svēg. Un tad man pieleca. "Sveiki!"— alise zarina (@phronemophobe) October 22, 2018