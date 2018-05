Pagaidām vēl nav zināms, cik Dombravas kungam tika samaksāts par šo perfekti izveidoto PR kampaņu kebabnīcām, bet šonedēļ pieprasījums pēc šī austrumu ēdiena noteikti bija ievērojami lielāks nekā parasti. Ja nu gadījumā kādam īpaši nesokas biznesā, var mēģināt sarunāt kādu kampaņu arī ar citiem deputātiem. Īpaši labi, ja esat ārzemnieks un vēlaties atvērt mazu restorānu.

Ja ir kāda cilvēku grupa, kas pasniegusi Latvijai izcilu dāvanu simtgadē, tā noteikti ir mūsu hokeja izlase un tās treneri. Ja varbūt neskaita spēli pret somiem, esam aizvadījuši labāko čempionātu izlases vēsturē un Kristapam Porziņģim uz kādu brīdi ir jādala valsts populārākā sportista gods kopā ar Elvi Merzļikinu un Rūdolfu Balceru.

