Šī nedēļa daudziem paliks atmiņā ar izmaiņām, kas turpmāk sargās mūs visus no paša nelabā, kamēr citiem par piemiņu no saulainās maija nedēļas goda vietā karāsies glauna medaļa. Pašas krāšņākās atmiņas gan noteikti būs tiem, kuri šonedēļ valsts priekšā atrādīja skolas solos iegūtās zinības, pēc tam to godam nosvinot.

Daudziem joprojām īsti nav skaidrs, ko nozīmē 'GDPR' un kādas izmaiņas tas ienesīs mūsu ikdienā, taču jaunās izmaiņas noteikti pamanīja katrs, kurš ikdienas gaitās mēdz izmantot e-pastu. Ir taču jauki saņemt negaidītu vēstuli ar laipniem vārdiem no kāda pakalpojumu sniedzēja, kurš pārliecinās par jūsu draudzības noturību.

*atveru čipšu paku*

-ja vēlaties iepazīties ar mūsu privātuma politku...— Kārlis Langins (@KarlisLangins) May 24, 2018

Datu aizsardzības regula ir kļuvisi par 2018. gada spama ģeneratoru nr. 1.— TR Notārs (@trNotars) May 24, 2018

Lielisks piemērs kā nedarīt GDPR! pic.twitter.com/kOSoqTBJw2— Kristaps Skutelis (@krizdabz) May 24, 2018

Rīt sākas Dormeo ēras beigas?#GDPR— Andris Tihomirovs (@atihomirovs) May 24, 2018

Gandrīz visi uzņēmumu #GDPR "mīlestības" epasti sākas ar vārdiem "mēs", "mums", "mūsu", utt. Un nevis "jums". Tas daudz ko pasaka par to, kas un kurš ir vissvarīgākais uzņēmumam - viņš pats vai klients.— Ivars Svilans (@ivarssvilans) May 24, 2018

Gandrīz no visiem ir saņemts GDPR noteikumu atjaunošanas e-pasts. Vēl gaidu no Nigērijas prinča pārstāvjiem un viagras tirgotājiem par labu cenu.— Pāvils Jurjāns (@PavilsJurjans) May 24, 2018

Ok viss, vēl viens privātuma noteikumu atjauninājuma e-pasts un es zvēru, es... *ding*. Nu, bļ*!— Reinis Traidās (@reinistraidas) May 25, 2018

Eksāmenus var pielīdzināt izslēgšanas spēlēm sportā, jo kāda gan jēga no izcilas sezonas, ja nākas izkrist 'play-offos', tāpēc, tāpat kā daudzās sporta komandās - arī skolās tika veltīta īpaša uzmanība izšķirošajām cīņām pēc devītās vai divpadsmitās sezonas. Prieks, ka censoņiem uzradās arī uzticami līdzjutēji.

Visu rītu turēju īkšķi par 12tajiem, kas kārtoja eksāmenu matemātikā. Ar nepacietību gaidīšu rezultātus!— Inese Vaidere (@IneseVaidere) May 25, 2018

Tāda sajūta, ka primitīvs latv.val.eksāmens un hardcore matemātikā ir ar nolūku pierādīt, ka valodu visi zina, var pāriet uz tikai valsts valodu, bet matemātikai vajag dubultu stundu un līdzekļu daudzumu.— iveta r (@ivetarouge) May 25, 2018

pec dazam dienam vestures eksamens. lidz sodienai dzivoju domajot ka serbija ir tas pats kas sibirija— linda (@parspilejums) May 24, 2018

Es dzirdu, ka šovakar mani sauc alkohols, ar maigu čukstu vēstot:"Pēdējais eksāmens, jāatzīmē taču!"— meitene no Tallink™ (@fenoaftaliins) May 25, 2018

Apskatot šīs dienas matemātikas eksāmenu 12.klasei, rosinu bērniem skolā sākt mācīties no 4 gadu vecuma. Tad vismaz būs iespēja, ka vidusmēra jaunietis varēs izpildīt arī 2.un 3.daļu. Interesē - ko tieši jaunietim šis eksāmens pārbaudīja?— Solvita Pleinica (@SolvitaP) May 25, 2018

Rīt matemātikā eksāmens, tā arī neesmu reizrēķinu iemācījusies— cringe overdose (@EliizaDaine) May 24, 2018

Labākais palīgs pirms matemātikas eksāmena. pic.twitter.com/S4EXhvC34n— meitene no Tallink™ (@fenoaftaliins) May 21, 2018

Šis noteikti sacels traci, taču ir nopludināti arī ķīmijas eksāmenu uzdevumi un atbildes pic.twitter.com/YlZ4JB65Bb— J. Sildniks (@Sildniks) May 25, 2018

Tikmēr citi savu varēšanu steidza pierādīt ar sportiskām aktivitātēm un pagājušajās brīvdienās sociālajos tīklos viena pēc otras mirdzēja medaļas, kuras par paveikto distanci ieguva tūkstošiem Rīgas maratona dalībnieku. Pārējie, protams, nesēdēja klaviatūru klēpī salikuši un dalījās sajūsmā gan par tautas sportisko garu, gan par iepriekš noteiktajiem satiksmes ierobežojumiem.

Maratons Eiropā, kurā piedalās arī afrikāņi, ir tas pats, kas matemātikas olimpiāde Āfrikā, kurā piedalās arī eiropieši.— elza ☀️ (@elzalatv) May 20, 2018

Tā kā mūsdienās maratonam acīmredzami nav obligāti jābūt 42,195 kilometriem, bet tā var būt jebkura distance, tad apsveicu sevi ar lieliskā laikā veiktu 2x300 metru maratonu uz un no veikala. Noskrēju četrās minūtes pirms plkst.22:00. pic.twitter.com/yF8ZdmzHOS— Kurbads (@Kurbads1918) May 21, 2018

Rīgas maratons. pic.twitter.com/SEFLKainaO— Nils Ušakovs • Нил Ушаков (@nilsusakovs) May 20, 2018

Ir tāda sajūta, ka tieši šodien no rīta lielākajai daļai tvitercilvēku vajadzēja doties pāri visiem Rīgas tiltiem ar zirgu pajūgu, bet, āreče, tas debīlais maratons priekšā un tagad to nevarēs izdarīt.— femmefart (@femmefart) May 20, 2018

Paldies visiem, kas skrien maratonu! Grīziņkalna parks, skrienot, viss bija mans — neviena cilvēka apkārt; kā arī veiksmīgi ietaupīju naudu, maratona neiedaloties. Ar nepacietību gaidīšu nākamo gadu!— Ksenija Andrijanova (@and_kse) May 20, 2018

Un vai tavs jau mēnesī slimojošais kolēģis arī ir paspējis nopublicēt bildi ar maratona medaļu? :)— Ernests Dreimanis (@ernestsd) May 21, 2018

Vakar auto runājām par to, cik/kuri tilti būs slēgti un vai vienu/divas dienas, kā varēs izkļūt no Rīgas, jo ir maratons, nu un tad ģimenēm arī savs maratons. Izlēmām, ka maratona laikā jāslēdz būtu arī lidosta un slimnīcas, tīri tā, lai apgrūtinājums citiem būtu vēl jūtamāks.— Reinis Traidās (@reinistraidas) May 19, 2018

Varbūt kāds zina, kurš tirgo tās nozagtās maratona medaļas? Labprāt iegādātos. pic.twitter.com/44jPIu3X80— Andris Rubīns (@Rubins) May 22, 2018

Es ļoti priecājos par sportisku nāciju, tieši tāpēc, lūdzu, cienīsim 42km skrējējus un nerakstīsim pēc noskrietiem 5 vai 10 km, ka esat pieveikuši maratonu. Jūs neesat. #LattelecomRigaMarathon— Sencis | Cehs.lv (@sencis_) May 20, 2018