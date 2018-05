Lai kā arī ik gadu netiktu ķengāta šovbiznesa olimpiāde, sociālie tīkli pierādīja, ka to skatās teju visi. Kā ierasts, sacentās ne tikai dziedātāji uz skatuves, bet arī 'tvītotāji', kuri novērtēja uznācienus ar savām asprātībām un dāvāja bezmaksas ieteikumus pasākuma uzlabošanai. Par spīti tam, ka Latvijas pārstāve finālā netika, par jautrību un labi pavadītu laiku sūdzēties nevaram.

Varējām meičukam no Maltas izīrēt šito, būtu atsituši izmaksas #Eirovīzija pic.twitter.com/xvemhDvOPJ — PakistAnnie (@PakistAnnie_) May 10, 2018

Kas no Austrālijas tevi visvairāk biedē — čūskas, indīgie zirnekļi, haizivis vai tas, ka #Eirovīzija solistei kustību laikā varētu saplīst minisvārki?— J. Sildniks (@Sildniks) May 10, 2018

Shit, zviedri dzīvās uzstāšanās vietā palaiduši klipu! Ā, nē, tā jāizskatās pārdomātam viena cilvēka skatuves šovam. Kāpēc neviens to nepateica Latvijai? #Eirovīzija — Toms Lūsis (@LusisToms) May 10, 2018

Mūsu hokeja izlase šogad neliek vilties, savu himnu esam dzirdējuši vairākas reizes un ticams, ka dzirdēsim vēl. Kopumā tautas viedoklis ir vienots - par spīti iztrūkumiem sastāvā, vīri rāda lielisku hokeju un Hārtlija kungs attaisno uz sevi liktās cerības. Kas pats galvenais - arī interneta eksperti ir sajūsmā, ka treneris beidzot ir ieklausījies viņu padomos.

Šodien atkal ir hokejs? Vaij, nu cik bieži jūs varat vienu un to pašu skatīties? :))— AigaAizpurieteBalode (@aiga_balode) May 8, 2018

Gaidu to brīdi kad Zviedrijas hokeja izlasē sāks spēlēt pirmais imigrants.— Mans (@viedoklis2) May 9, 2018

Starp citu, spēles varonis Balcers dzimis 1997.gadā. Tas ir gadā, ka LV izlase debitēja A grupā. Forši apzināties, ka pa to laiku, kamēr esam bijuši augstākajā līgā, "no nulles" izauguši jauni un talantīgi hokejisti.— Igors Kasjanovs (@Miesnieks_LV) May 5, 2018

Balcers is only second? 😌 pic.twitter.com/Qn5Uhi0H5R— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) May 6, 2018