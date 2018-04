Publiski pie mums kļūdīties drīkst varbūt Briedis, Porziņģis vai Raimonds Pauls un viņiem taps piedots. Vienam citam Raimondam gan tādu privilēģiju nav un ikreiz, kad viņam ir tas gods izteikties angļu valodā, rokas berzē teju visi vietējie interneta lietotāji. Prezidenta uzstāšanās Baltajā namā viņa faniem nelika vilties un tie arī nebūt neslēpa savu sajūsmu par redzēto.

Ir skaņas, no kurām acīs riešas asaras: "Kaķīša dzirnaviņu" radiolasījums, Dziesmusvētku koris un Vējonis, kurš runā angliski— Rita Eva Naseniece (@RitaEvaNa) April 3, 2018

Tramps preses konferencē Vējonim: "You can pick a reporter. A Baltic reporter ideally. Real news, not fake news."

Ja Trumps būtu zinājis, kā LV žurnālisti viņu lamāja un izsmēja ASV prezidenta vēlēšanu laikā (un daži dara to joprojām), diez vai viņš būtu tik atzinīgi izteicies.— elza 🌤️ (@elzalatv) April 4, 2018