Šī nedēļa ieies vēsturē kā nedēļa, kurā mēs ieguvām slavenāko kuģi Latvijas vēsturē. Pagaidām trūkst informācijas par pasažieru ietilpību, ieplānotajiem maršrutiem un turpmāko kapteiņa likteni, taču nav šaubu, ka šī kļūs par vienu no ievērojamākajām celtnēm Pāvilostas vēsturē.

Gulbis & Co. izshēmojuši no valsts vairākus miljonus par nestrādājošu produktu, paralizēts ārstu darbs, "oligarhu lieta" beigusies ar neko, Rīgas satiksme izdaļāta ķīlās, Latvijas dzelzceļa amatpersona aizturē... Ē! Skaties, skaties! Māja-kuģis! Ha, ha, ha!— Verners Timoško (@verners) January 18, 2018

Par svētku nedēļu šo noteikti var saukt arī vietējie kino gardēži, jo sen gaidītais un laicīgi nozākātais #NamejaGredzens nonāca uz lielajiem ekrāniem, bet īsākas un garākas recenzijas par meistardarbu nonāca, protams, internetā. Noprotams, ka sev vien zināmu iemeslu dēļ daudzi uz filmu devās, bruņojoties ar krietnu skepses devu, taču kinozālē piedzīvotais esot patīkami pārsteidzis. Gaidīsim nākamos viedokļus.

"Nameja Gredzens" trīs teikumos: 1) vācu puisis (blakussedētājs) filmas laikā trīs reizes uztaisīja feispalmu 🤦🏻‍♂️, 2) žetons puišiem aizmugurē, kas svarīgā brīdī nočukstēja "my prrecccious", 3) izejot no zāles, meiteņu bariņš par filmu pauda totālu sajūsmu.— Simona (@simgur) January 18, 2018

Lai gan vēl neesmu noskatījies, tomēr uzskatu, ka "Nameja gredzens" ir viena no izcilākajām latviešu filmām, kas nebūt neatpaliek no "Rīgas sargiem" un "Sapņu komandas 1935".— Dirsā Līdējs (@dirsalidejs) January 18, 2018

Kaut kur pa vidu starp aktualitātēm, baumām un sensācijām šonedēļ uzmirdzēja arī notikums, par kuru zināja tikai atsevišķa cilvēku grupa - twitter lietotāji. Nedēļas vidū kādā visiem uzdzīvi mīlošiem ļaudīm zināmā vietā tika sarīkota #Tviterballe. Vieni saka, ka gadus septiņus par vēlu, citi saka, ka tieši laikā, jo komunicēšana pēc sentēvu metodes - 'aci pret aci' jau kļūst par sava veida anomāliju. Lai nu kā - vismaz bija par ko patrīt mēles gan tiem, kuri ieradās, gan visiem pārējiem.

Nobeigumā arī pāris tvīti, kuri neiekļaujas nevienā no nedēļas galvenajām tēmām, bet tāpat iekļāvās starp nedēļas brangākajiem lomiem.

Arhibīskapam jāizvēlas, no kā izvairīties, no abortiem vai no kontracepcijas. No abiem nesanāks.— Ināra Rubene (@InraRubene) January 14, 2018