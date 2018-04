Bija kādreiz, 19. gadsimtā, tāds franču zinātnieks, kurš paziņoja, ka, izpētot kamenes uzbūvi, ir pilnīgi skaidrs – tā nevar lidot. Tās masa ir liela, spārni mazi, uzbūve neatbilstoša aerodinamikas likumiem. Un tomēr dzīve pierāda, ka kamenes lido. Līdzīgi ir ar eirozonu. Ekonomikas teorētiķiem nekādi nesanāk izdomāt, ka (un kā) tā var darboties – dalībvalstis pārāk dažādas un galīgi "neizskatās pēc ASV". Tomēr nu jau 20 gadus arī šī sistēma darbojas, un nu jau tā liekas ierasta lietu kārtība.

Vēl nesen, ap 2011. gadu, piedzīvojām kārtējo "Nu nevar lidot!" histēriju. "Google" meklēšanas serviss uz atslēgvārdiem "saving the euro" uzrāda 260 tūkstošus ierakstu, lielākoties laikā no 2011. līdz 2012. gadam. Tas bija laiks, kad veselas ekonomistu grupas rakstīja atklātās vēstules un uzsaukumus, kā glābt eirozonu.[1] Dažiem tā izvērsās par tādu kā apsēstību – ka eiro ir visa ļaunuma sakne. Piemēram, Nobela prēmijas laureāts Džozefs J. Stiglics (Joseph Eugene Stiglitz) rakstīja: "Lai gan ir vairāki cēloņi, kas nosaka Eiropas nebūšanas, to pamatā ir tikai viena kļūda: eiro ieviešana."[2]

Šīs runas nav ne kāds pārsteigums, ne jaunums. Tie paši argumenti izskanēja pirms 20 gadiem, kad eiro radās. Patiesībā tajā laikā mēreni skeptisks viedoklis bija vispārizplatīts kā ekonomistu, tā arī praktiķu vidū. Tā viens no eirozonas monetārās politikas arhitektiem Otmars Isings (Otmar Issing) saka: "Tajā laikā nospiedošais vairākums vācu ekonomistu atbalstīja viedokli, ka monetārajai savienībai ir jābūt noslēdzošajam solim ilgā Eiropas integrācijas procesā. Kā ekonomists es piekritu šim viedoklim..."[3]

Daudzi tā laika slavenākie ekonomisti dažreiz pat diezgan emocionāli izvērsa kampaņu pret eiro. Nobela prēmijas laureāts Miltons Frīdmens (Milton Friedman) toreiz teica: "Es ticu, ka eiro palielinās politiskās nesaskaņas, pārvēršot ekonomiskos šokus, ar kuriem viegli varētu tikt galā, pielāgojoties ar valūtas kursa palīdzību, starpvalstu politiskos konfliktos."[4]

Un skaidrs – ja pasaule nedarbojas, kā pieprasa mūsu teorētiskās zināšanas, jāmainās pasaulei! Kā Miltons Frīdmens toreiz uzskatīja, ka eiro eksperiments "ir jābeidz līdz 2002. gadam"[5], tā arī tagad, pēc Stiglica domām, ja netiek veiktas radikālas reformas (kādas diezgan droši netiks veiktas), eiro ir jāizformē[6].

Ir, protams, kaut kas mazliet komisks ASV un britu ekonomistu negulētajās naktīs, kas pavadītas, kaļot plānus, kā "glābt eirozonu, jo citādi, ak vai, tur pie varas nāks radikāļi", kamēr pašu mājās šīs pūles ir vainagojušās ar diezgan, teiksim tā, "vēsturiski negaidītiem" vēlēšanu rezultātiem ASV un Lielbritānijā.

Tomēr viņu argumentiem lielā mērā ir taisnība: ja vienas valsts ietvaros pēkšņa krīze skar vienu reģionu, krīzes ietekmi mīkstina fiskālie pārvedumi (piemēram, centralizēti maksāti bezdarbnieku pabalsti) un tas, ka darbaspēks var doties uz citiem reģioniem. Savukārt monetārā savienībā bez vienota budžeta un darbaspēka kustības valstīm jāiet cauri daudz ilgākam pielāgošanās procesam. Tas ir sāpīgi un politiski grūti. "Uz papīra" diezgan skaidrs, ka nebūs viegli, un skaidrs arī, ka noteikti būtu daudz vieglāk, ja eirozona izskatītos daudz līdzīgāka ASV.

2002. gadā Miltons Frīdmens prognozēja, ka eiro beigs eksistēt 2–15 gadu laikā.[7] Iemesls šādai prognozei bija, domājams, ne tas, ka šis intervāls ērti stiepjas līdz datumam, kad par kļūdām nebūs jāatbild (2017. gadā Miltonam Frīdmenam paliktu 105 gadi). Drīzāk šādu prognozes intervālu noteica tas, ka tāds ir laika periods, kurā diezgan droši sagaidāma nopietna krīze, kas tad atklātu eirozonas nespēju pielāgoties.

Un nopietna krīze tiešām pienāca. 2008. gadā sākusies, recesija izrādījās nopietnākā krīze kopš Otrā pasaules kara, kurai cieši pēdās sekoja eirozonas valstu krīze, skaidri izgaismojot monetārās savienības vājās puses. Daļēji gan var teikt, ka eirozona kļuva par savu panākumu ķīlnieci: kā blakne inflācijas samazinājumam valstīs, kur tā bija tradicionāli augsta, bija arī tas, ka tirgi ticēja optimistiskam scenārijam: zema bija kā ticība valūtas sabrukumam, tā arī iespējai par kādas valsts bankrotu ("gan jau "no-bailout provision"[8] nestrādās"). Attiecīgi eiro valūtas kurss bija augsts, vērtējot no vājāko valstu konkurētspējas viedokļa, bet procentu likmes visām valstīm bija vienādi zemas (skat. attēlu zemāk).

Attēls. Valdības vērtspapīru procentu likmes ar 10 gadu dzēšanas termiņu*

*Procentu likmju Eiropas Monetārās savienības konverģences kritērijs (centrālās valdības vērtspapīru tirgus likmes ar 10 gadu atlikušo termiņu)

Avots: "Eurostat"

Tagad, kad krīzes dūmi izklīduši, izskatās, ka eirozona pagaidām turas. Kā tā?

Laikam jau tas, kas eirozonu satur kopā, ir alternatīvas "dzīvosim bez eiro" relatīvā nepievilcība: kontinentālajā Eiropā šāda dzīve kā pagātnē, tā arī nākotnē neiezīmējas ne ar ko pozitīvu. "Brexit" balsotāji varbūt var grimt atmiņās par kādreizējo britu impērijas spožumu, taču vairumam kontinentālās Eiropas iedzīvotāju pagātne galvenokārt saistās ar kariem. Arī attiecībā uz optimisma pilno pēckara periodu – diez vai, teiksim, Itālijas iedzīvotājiem divciparu inflācija pirmseiro periodā ir tā patīkamākā detaļa. Drīzāk gan tieši šīs atmiņas būtu darvas karote citādi patīkamajās pirmsglobalizācijas perioda atmiņās.

Iespējams, vēl svarīgāk par pozitīvas pagātnes pieredzes neesamību ir tas, ka nav atradusies arī ticama Eiropas bezeiro vīzija nākotnei. Jā, eiro ir saistīts ar risku, ka "var neizdoties". Taču šis ir risks, ko varbūt ir vērts uzņemties, jo tikpat labi var arī izdoties.

Varbūt var izveidoties kas jauns un lielāks, kamēr saskaldītās Eiropas scenārijs ir labi un 100% zināms – tas ir Eiropas noriets, kas kā visi norieti kādā stadijā var palikt arī vardarbīgs. Tāpēc lielai daļai populācijas eirozona ir kas vairāk par fiksēta maiņas kursa savienību. Tas ir solījums par nākotni. Un pagaidām tā noteikti nav Eiropas Savienoto Valstu nākotne: lielākā daļa sevi, pirmkārt, redz kā nāciju un tad kā eiropiešus. Taču tā ir pavisam noteikta Eiropas vīzija, kurā ir vieta arī vienotai valūtai.[9] Ne tikai "elites", bet arī "parastie iedzīvotāji" eirozonu redz kā nepabeigtu projektu, kas pēc "Brexit" vēl jo skaidrāk kļūst par Eiropas attīstības stūrakmeni.

Tāpēc, neskatoties uz to, ka eirozonas fundamentālās problēmas tā arī nav līdz galam atrisinātas, nenovērtēsim par zemu šos 20 gadus ar eiro. Krīzes "sausais atlikums" ir tāds, ka eirozona ir mazliet institucionāli nostiprinājusies, kamēr plašāka Eiropas Savienība un arī globālās saites (piemēram, brīvās tirdzniecības principi) ir vājinājušās. No Latvijas viedokļa tādu procesu kā "Brexit" var tikai nožēlot, tomēr tas padara Eiropas nākotni skaidrāku, it sevišķi apstākļos, kad arī Višegradas grupas valstis pašas demonstrē vēlmi pēc atšķirīga ceļa iešanas.

Neviens nevar zināt, kas mūs vēl sagaida nākotnē, tomēr pagaidām izskatās, ka nevis eirozonas ideja ir krīzē, bet drīzāk krīze ir piemeklējusi domu, ka iespējama jēgpilna "dažādu integrācijas pakāpju Eiropas Savienība". Turpmākais Eiropas integrācijas process, kas, visdrīzāk, būs tikpat lēns un pakāpenisks kā līdz šim (angliski teiktu muddling through), tomēr noritēs ap eirozonu un attiecīgi Francijas–Vācijas asi.

[9] Saskaņā ar Eirobarometra atbildēm kopumā eirozonas valstu iedzīvotāju attieksme pret eiro ir ļoti pozitīva (Eirobarometra jautājums ir šāds: vai esat par vai pret "Eiropas Ekonomikas un monetāro savienību ar vienoto valūtu eiro"?).