Autores paustās bažas par normatīvā regulējuma vājumu, līdz ar to likumdevēja nespēju noteikt rūpīgi pārdomātus noteikumus šim finanšu nozares sektoram ir nepamatotas – jau kopš 2016. gada 1. janvāra Latvijā ir spēkā viens no Eiropas Savienībā striktākajiem patēriņa kreditēšanu un nozari kopumā regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Šo regulējumu pieņēma pašas Vaideres kundzes partijas "Vienotība" Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas valdība.

Pamatkapitāla prasības patēriņa kreditēšanas sabiedrībām ir 425 000 eiro, kas ir ievērojama summa pret tiem riskiem, kas var iestāties patērētājiem, – uzņēmēji riskē ar savu naudu, nevis ieguldītāju naudu, kā banku gadījumā.

Patērētāju tiesību aizsardzības likums nosaka striktus ierobežojumus patēriņa kreditēšanai:

- jebkura ar kredītu saistītā izdevuma summa nedrīkst pārsniegt 100% no pamatparāda summas;

- sākot ar 2016. gada 1. janvāri, kredīta izmaksām ir noteikti strikti ierobežojumi atkarībā no aizdevuma termiņa (no dienu skaita), nodrošinot, ka patērētājiem ir skaidras un pārskatāmas kredīta kopējās izmaksas;

- kredītu nav iespējams saņemt laika posmā no plkst. 23.00 līdz 07.00;

- nokavējuma procentiem tāpat ir noteikti ierobežojumi, kas nedrīkst pārsniegt 36 procentpunktus virs aizņēmuma likmes gadā.

Vaideres kundzes aicinājums likumdevējam spert vēl divus soļus, tostarp skaidri noteikt "aizdevuma gada procentu likmju" griestus, neiztur kritiku – šādi ierobežojoši griesti Latvijas normatīvajos aktos eksistē jau vairāk nekā divus gadus. (Ar spēkā esošo likuma izmaiņu skaidrojumu plašāk iespējams iepazīties šeit.)

Vaideres kundzes paustais nozares salīdzinājums ar augļošanu ir maldinošs – viņas apgalvojumi acīmredzot domāti kādu personīgu mērķu sasniegšanai. Tiem ar nozares darbību ikdienā nav nekāda sakara. Augļošana ir krimināltiesību jēdziens. Alternatīvo finanšu pakalpojumu nozares regulējums paredz tieši pretēju rīcību krimināltiesībās paustajai apzinātai aizņēmuma ņēmēja smaga finansiālā stāvokļa izmantošanai. Ir jābūt apzinātām darbībām izmantot šo stāvokli, kas mūsu nozarei nav ne iespējami, ne arī tāds ir nozares darbības mērķis.

Uzsveram, ka "4finance" gadījumā klientiem nav ievērojamu problēmu atgriezt aizdevumus 95% gadījumu. Tā nav sagadīšanās, bet gan likumsakarība – "4finance" veic ārkārtīgi rūpīgu un daudzpusīgu, augsti automatizētu maksātspējas pārbaudi, pirms klientam tiek piešķirts aizdevums, jau no pirmā eiro. "4finance" darbības rezultāti parāda – no 100 kredīta pieprasījumiem 70 gadījumos mēs kredītu atsakām, jo netiek izpildīti mūsu izvērtēšanas stingrie kritēriji. Atlikušajos 30 gadījumos, kuros kredīts tiek izsniegts, 95% nav problēmu ar aizdevuma atgriešanu.

Vairāki apgalvojumi publikācijā prasa paskaidrojumus vai arī to atsaukumu, ja apgalvojumus paskaidrot nav iespējams: "cilvēku parādu apmērs ir milzīgs"; "[parādi] kuru katru brīdi var izraisīt krahu valsts mērogā"; "kredītos iekrīt arvien vairāk cilvēku"; "daudziem problēmas sagādā arī [50 eiro un 100 eiro] aizņemšanās"; "indivīda zemā finanšu pratība" (kas, starp citu, pēc autores pieminētā Latvijas Universitātes pētījuma ir augstākā Baltijas valstīs); "noteikumi ir jādiktē sabiedrībai caur tās priekšstāvjiem"; "nozare savā būtībā atbilst Krimināllikuma definējumam"; "šis bizness zeļ uz nelaimīgu un neaizsargātu cilvēku rēķina".

Vaideres kundzes publikācijā identificējami arī vairāki pozitīvi aspekti. Lai gan neatbilstoši ir apgalvojumi par "bezmaksas kredītu" piedāvāšanu reklāmās, "4finance" ir stingra pārliecība, ka patēriņa kreditēšanas reklāmas regulēšanā ir priekšā ievērojams darbs. "4finance" un LAFPA uzskata, ka nepieciešams piemērotāks reklāmas regulējums, kas precīzāk atspoguļotu pakalpojuma specifiku un būtu vērsts uz konkrētu, pakalpojumam atbilstošu auditoriju. Mēs būsim gandarīti Eiropas Parlamenta deputāti iepazīstināt ar mūsu priekšlikumiem.

"4finance" vērtē kredītņēmēju maksātspēju jau no pirmā eiro, arī tad, ja potenciālais kredītņēmējs vēlas aizņemties 100 vai 50 eiro; piekrītam, ka ir būtiski – rūpīgas pārbaudes jāveic katram mūsu nozares uzņēmumam. Kreditētājiem, kas nespēj nodrošināt efektīvu maksātspējas vērtēšanas procesu, nav vietas Latvijas tirgū. Mūsu nozare ir ar augstu pašregulācijas līmeni – aprīlī Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedri, tostarp mēs, parakstīja LAFPA "Labās prakses kodeksu", kas atšķirībā no PTAC vadlīnijām ir daudz detalizētāks, stingrāks, atbilstošs nozares specifikai un saistošs visiem kredīta devējiem, kas to parakstījuši.

Vaideres kundze savā darba uzdevumā "Misija Latvijai" kā būtiskākos savus (politiķes) uzdevumus vēlētāju priekšā min "izdevīgus finanšu pakalpojumus: iedzīvotājiem pieejamus un izdevīgus naudas pārskaitījumus, darījumus ar bankas kartēm, patēriņa kredītus, apdrošināšanu un citus finanšu pakalpojumus".

Tieši šādus, turklāt ātrus un atbildīgi sniegtus, pakalpojumus saviem klientiem šodien nodrošina "4finance".

Tādēļ ar šo publikāciju:

- aicinām autori pārbaudīt viņas rīcībā esošo informāciju, lai turpmāk korekti spētu atspoguļot alternatīvo finanšu pakalpojumu nozari;

- aicinām Vaideres kundzi katru valstij svarīgu jautājumu apskatīt, balstoties uz vispusīgu, pārbaudītu un statistikas analīzē balstītu informāciju, nevis deklaratīviem lozungiem;

- aicinām autori apmeklēt "4finance" galveno biroju Rīgā, Lielirbes ielā, kas atbildīgs par uzņēmuma biznesa koordinēšanu gan Latvijā, gan pārējos 15 tirgos visā pasaulē, kur "4finance" piedāvā savus pakalpojumus, un iepazīties ar mūsu darbu, pakalpojumiem un komandu.