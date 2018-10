Pēdējās nedēļās ASV spēkā pieņemas Kongresa un Senāta priekšvēlēšanu kampaņas, kurās uz kārts ir likts, vai republikāņi saglabās savu pārsvaru abās parlamenta palātās, vai arī pārsvaru iegūs demokrāti. Ja notiks pēdējais, tad Trampam ir sagaidāmi grūti laiki, viņš tiks pētīts un izmeklēts ar desmitkārtīgu entuziasmu, un tas gandrīz noteikti novedīs līdz nopietniem impīčmenta mēģinājumiem.

Dzīvojot ASV, nepamet sajūta, ka šī ir pētnieku un izmeklētāju sabiedrība. Piemēram, šobrīd visu ziņu ciklu epicentrā atrodas Augstākās tiesas tiesneša kandidāta Breta Kaveno (Brett Kavanaugh) pētīšana un vētīšana. Arī šeit likmes ir augstas – republikāņi grib savu konservatīvo kandidātu pagūt apstiprināt līdz vēlēšanām, jo nezina, vai pēc vēlēšanām tiem pietiks balsu. Demokrāti, gluži pretēji, grib novilkt līdz vēlēšanām, jo cer, ka tad varēs izvirzīt savu kandidātu un saglabāt pārsvaru Augstākajā tiesā.

Augstākās tiesas tiesnešus ieceļ uz mūžu, un viņiem pieder pēdējais vārds visprincipiālākajās un valsts attīstību ietekmējošākajās lietās. Vēl pirms nedēļas likās, ka kandidāts tiks apstiprināts bez aizķeršanās, viss bija perfekti – nevainojama reputācija, atbilstoša kvalifikācija un apstiprināšanai nepieciešamais balsu skaits. Bet tad parādījās sena klases biedrene, kura apgalvo, ka tiesnesis Brets Kaveno skolas un koledžas laikā neganti dzēris un seksuāli uzmācies. Tas gan noticis pirms trīsdesmit sešiem gadiem, bet vai gan cilvēks, kurš jaunībā bijis šāds trakulis, ir cienīgs uz mūžu sēdēt Augstākās tiesas solā? Uzpeld skolas albumi, kalendāri, un parādās pikantas atmiņas. Situāciju sarežģī fakts, ka pēc sešām nedēļām ir vēlēšanas. Ja kandidātu iebalsos bez pienācīgas apsūdzību izpētes, vēlētāji to var ņemt ļaunā un republikāņi var pazaudēt savu vairākumu, bet, ja sāks pētīt pārāk ilgi, tad savukārt var netikt pie kārotā konservatīvā tiesneša.

Tramps tikmēr televīzijā kliedz, ka neesot labāka un cienīgāka kandidāta un visas apsūdzības esot tikai "obstruct and delay" taktika. Tramps tvīto, ka demokrāti paši šīm apsūdzībām neticot un savā starpā gardi smejoties par savārīto putru. Nabaga kandidāts uzstājas ar interviju "Fox Prime Time" ziņu šovā, kuras laikā apgalvo, ka drusku jau esot iedzēris koledžas gados, bet esot bijis nevainīgs vēl ilgi pēc skolas beigšanas, tāpēc nekādi neesot iespējams, ka būtu kādu izvarojis. Tas, protams, izraisa jaunu spekulāciju un ņirgu vilni. Ko izliecies par baznīcas kora puiku, bet skat, skat, ko par tevi saka tā laika cīņu biedri? Sarīkosim tik FBI izmeklēšanu un kārtīgi izpētīsim, kas tu par putnu biji agrā jaunībā!

Tas viss turklāt vēl notiek laikā, kad tikko notiesāja un cietumā iesēdināja astoņdemito gadu slavenāko ASV komediantu Bilu Kosbiju (Bill Cosby), kuru mīlīgi dēvēja par "American Dad", visu amerikāņu tēti. Vēl pirms pāris gadiem viņa bagātību lēsa uz kādiem 400 miljoniem dolāru. Tagad astoņedesmitgadīgajam onkulim ir jāiet cietumā par trīsdesmit vai pat četrdesmit gadus seniem nodarījumiem, un, visticamāk, cietumā viņš arī nomirs, bet visu viņa bagātību pievāks juristi un daudzās civilprasības iesniegušās nu jau ļoti cienījamos gados esošās dāmas.

Tiesneša kandidāta vētīšanā daudzi saskata paralēles ar Kosbija gadījumu. Sak, kā tad tā – tiesnesi mēs grasāmies apstiprināt uz mūžu bez kārtīgas viņa jaunības izmeklēšanas, kamēr vecajam komiķim ir jāizput un jānomirst cietumā par tikpat seniem grēkiem. Protams, atšķirība tāda, ka tiesa pierādīja, ka komiķis sazāļoja un izvaroja mazgadīgas meitenes, kamēr tiesnesis varbūt tikai ballējās un palaida rokas.

Vakar "Denver Post" (tā ir avīze, kas tiek kārtīgi nolikta mūsu sporta kluba pirtiņā uz lāvas) izlasīju, ka Bolderā, pilsētiņā netālu no Denveras, ir atradusies kāda dāma, kurai arī esot kas sakāms par tiesneša kandidātu. Un viņas pārstāvību ir uzņēmies kāds advokāts, kurš jau ir pietiesājis prāvas naudas summas no vismaz četrdesmit dažādām sporta zvaigznēm, jo izrādās, ka tieši sporta zvaigznes un arī universitātes ASV ir ļoti pateicīgi subjekti, no kuriem var piedzīt prāvas kompensācijas seksuālo noziegumu tiesu procesos, un, kā visur, kur ir lieli tirgi, arī šajā jomā ir šauri specializēti advokātu biroji.

ASV ir zeme, kurā cietušie var piedzīt milzīgas naudas summas. Gan no kompānijām, gan arī no privātpersonām. Šāda prakse liek cilvēkiem būt ļoti uzmanīgiem. Piemēram, man pat prātā nenāk piedāvāt pavizināt kaimiņu bērnus ar moci, kas būtu pavisam normāli Latvijā. No otras puses, nauda piesaista lielu uzmanību. Arī smēķēšanu ASV izskauda fakts, ka no tabakas kompānijām ar vēzi slimie varēja piedzīt desmitiem miljonu dolāru kompensācijas, ko arī ar entuziasmu darīja, kamēr nonāca līdz šodienai, kad ASV pīpē tikai retais.

Taisnīgumam ir tendence sekot naudai un varai, un tiem spēles noteikumiem, kādi ierakstīti likumos. To mēs labi redzam arī Latvijā saistībā ar uzņēmumu bankrotiem un to mantības sadalei.