Pagājušajā reportāžā ziņoju par ASV valdības slēgšanu. Pirmdienā politiķi tomēr vienojās, un federālā valdība tika atgriezta pie dzīvības. Tiesa, vien uz trim nedēļām, tā ka priekšā liela tirgošanās par Meksikas sienu un nelegālo imigrantu likteņiem.

Tikmēr ASV kontinentālajā daļā spēkā pieņemas gripas epidēmija. Ziņās iedzīvotāji tiek aicināti valkāt maskas, izvairīties no cilvēku pūļiem un dzert daudz ūdens. Pēdējā laikā ar šo nelāgo slimību nokrituši gandrīz visi cilvēki manā tuvākajā apkārtnē, ieskaitot arī mani pašu. Augsta temperatūra, drudzis, un viss sāp, pat mati uz galvas. Ārsti ASV gripu diagnosticē ar vienkāršu testu: iebāž degunā tamponu, iegūto materiālu ieliek aparātiņā un pēc sekundēm trīsdesmit pasaka, ir gripa vai nav. Manā gadījumā, saprotams, ka bija.

Savukārt visiem paziņām, kuri bija potējušies pret gripu, tā gāja secen, lielisks pierādījums tam, ka potes strādā.

ASV mani ārkārtīgi pārsteidz vienkārši fenomenālās atšķirības zāļu cenās, salīdzinot ar mūsu pašu Latviju. Piemēram, 10 tablešu anti-virālo gripas zāļu ASV maksāja 125 dolārus, bet Latvijā tas pats medikaments maksā ap 20 eiro. Un tā vēl ir neliela atšķirība, esmu pieredzējis arī, ka zāles, kuras Latvijā maksā 5 eiro, ASV maksā 500 dolārus. Tramps visu laiku sola mazināt birokrātiju, dažādas regulācijas un susināt purvu. Liekas, ka medicīnā un īpaši jau zāļu cenās ASV tas būtu jādara pirmām kārtām.

Gripas epidēmija nekādi nepatraucēja šo ceturtdien Denverā ierasties Ņujorkas "Knicks" kopā ar pašu Porziņģi. Liels notikums mūsu mazajā pilsētiņā, un visa Denveras latviešu kopiena aktīvi rīkojās. Tika iepirktas biļetes vairumā un kopienas locekļi tika instruēti pienācīgi apģērbties, paņemt latviskos atribūtus un kolektīvi doties atbalstīt slaveno tautieti. Jāsaka arī, ka tribīnēs sanāca visai prāvs un skaļš atbalstītāju pulks.

Daudziem bija "Knicks" krekli ar Porziņģa vārdu, citiem Latvijas hokeja izlases krekliņi, vēl citiem krekli ar uzrakstiem "Latvija 100 gadi" un tamlīdzīga atribūtika. Es laikam "Knicks" komandai laimi nenesu, jo viņi zaudē vienmēr, kad spēles skatos klātienē. Arī šī reize nebija izņēmums, un mūsu Denveras "Nuggets" "Knickus" kārtīgi nomizoja. Nelīdzēja ne latviešu skaļais un aizrautīgais atbalsts, ne arī kārtīgi izraudzītie atribūti. Tik vien kā izpelnījāmies Denveras kluba fanu nosodošos skatienus un purpināšanu.

Spēles beigās izplatījās baumas, ka visiem jāiet uz 130. sektoru, jo tur Porziņģis tikšoties ar saviem latviešu faniem. Protams, visi ar entuziasmu uz turieni metās, lai arī spēle zaudēta, tomēr elku apskatīt un varbūt pat roku paspiest un pašiņu uzņemt gribēja visi. Pēc kādu 20 minūšu nepacietīgas gaidīšanas sektorā sanāca norūpējušies apsardzes vīri un sāka apspriesties "what to do with the Latvians", tad paziņoja, ka šis sektors esot tikai tiem sporta entuziastiem, kuri ir nopirkuši speciālu biļeti, tāpēc visi latviešu fani esot laipni aicināti doties pa šo eju tālāk un atbrīvot telpas godīgi samaksājušajiem skatītājiem.

Tā nu visa mūsu delegācija drusku saīgušām sejām devās norādītajā virzienā, kas, protams, veda nevis pie Porziņģa, bet gan ārā uz ielas. Pat nezinu, vai ir kāds veids, kā latviešu basketbola fani var norunāt tikšanos ar zvaigzni, varbūt tas būtu tviteris, kurā mūsdienās pat Tramps sazinās ar saviem kolēģiem un atbalstītājiem, bet katrā ziņā Porziņģis dara labu darbu latviešu pašapziņas celšanā un cilvēku apvienošanā.

Spēlē redzēju diezgan daudzus Denveras latviešus, kurus nekur citur iepriekš saticis nebiju.

