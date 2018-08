Uzņēmējdarbības un inovāciju gars universitāšu studentu vidū mūsdienās ir spēcīgāks nekā jebkad. Ik gadu studijas Latvijas augstskolās sāk vairāk nekā 80 tūkstoši ambiciozu, radošu un uzņēmīgu jauniešu, kas dzimuši jaunuzņēmumu, tehnoloģiju uzplaukuma un ceturtās industriālās revolūcijas laikmetā. Viņi ir gatavi atnākt, ieraudzīt un uzvarēt.

Arī analīze rāda, ka mazie un vidējie uzņēmumi veido valsts ekonomikas pamatu. ES tie ir 99,8%, Latvijā – 99,3% (Centrālās statistikas pārvaldes dati). Vairāk nekā puse darbinieku šajos uzņēmumos ir pašnodarbinātie. Zemnieku un zvejnieku saimniecībās pārsvarā strādā to dibinātāji vai viņu ģimenes locekļi. Un tomēr – ilgi gaidīto Latvijas "Skype" tā arī neesam ieraudzījuši.

Viena no problēmām, kas attur studentus no sava uzņēmuma izveides studiju gados, ir zināšanu un kompetenču trūkums. Studenti bieži nezina, kur iegūt finansējumu savai idejai, kā uzņēmumu reģistrēt, kur sameklēt partnerus ražošanas uzsākšanai. Tāpat jauniešus attur bailes no izgāšanās, sīvās konkurences un problēmām, kas varētu rasties. Galu galā – trūkst arī motivācijas. Kādēļ darīt to, ko var nedarīt? Uzņēmējdarbība nozīmē risku. Kādēļ sekot tik daudziem uzņēmējiem, kuri izlolojuši savu ideju, bet pelna vien mazu daļu no tā, ko vēlētos? Drošāk kļūt par speciālistu un saņemt garantētu atalgojumu katru mēnesi.

Par biznesu domāt jau vidusskolā

Kompetenču un prasmju attīstīšana skolās šobrīd nav obligāta. Slēgt līgumu ar kādu organizāciju par uzņēmējspēju kompetenču attīstīšanu skolā ir skolas vadītāja un pašvaldības brīvprātīgs lēmums. Dzīvē tas nozīmē – praktiskā uzņēmējdarbības izglītība pieejama vien 20% Latvijas skolu jauniešu.

Organizācija "Junior Achievement Latvija" ir uzņēmusies šo misiju un kopā ar aktīvākajām Latvijas skolām finanšu pratību un uzņēmējspējas skolēnos attīsta jau vairāk nekā divus gadu desmitus. Lai gan programmu un iespēju skolēniem ir daudz, viena no populārākajām ir skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programma, kas ļauj izmēģināt roku reālajā uzņēmējdarbībā. Skolēnu vēlēšanos un aizrautību darīt kaut ko praktisku apliecina programmas rezultāti: mācību uzņēmumu skaits ik gadu pieaug, nu jau pārsniedzot 1100 reģistrētus uzņēmumus gadā.

Skolēnu mācību uzņēmumi ražo īstus produktus un, piedaloties "Citā bazārā" tirdzniecības centros, satiek savu pircēju. Viņi prezentē savu biznesu žūrijai un iepazīstas ar konkurentu veikumu. Tāpat skolēniem tiek sniegta iespēja veidot arī starptautiskus SMU, sadarbojoties ar skolēniem no citām valstīm. SMU programma ir platforma prasmju iegūšanai. Platforma, kurā var pieļaut kļūdas un no tām mācīties, tādējādi iegūstot nepieciešamo pieredzi, lai turpinātu sava SMU attīstību vai, pabeidzot vidusskolu, veidotu jaunu uzņēmumu.

Pēdējos gadus Latvijā esam sākuši dziļāk pētīt SMU programmas ietekmi uz tās absolventiem ilgtermiņā. 2014. gadā tika aptaujāti ap 100 jauniešu, kuri absolvējuši SMU programmu pirms 5–10 gadiem. Rezultāti iedvesmo. Piektā daļa bija kļuvusi par uzņēmējiem. Pārējie strādāja, daži joprojām paralēli studēja, un pārliecinošs vairākums bija apmierināts ar savām karjeras iespējām. Bezdarbs šo jauniešu vidū bija tikai 6%.

Skatoties uz skolēnu aizrautību, ir skaidrs, ka līdzīga iniciatīva un platforma ir nepieciešama arī studentiem. No nākamā mācību gada šāda iespēja būs arī Latvijas universitātēm un augstskolām.

Veicināt studentu jaunuzņēmumu radīšanu

Iespējas attīstīt studentu uzņēmējspējas ir jebkurai Eiropas augstskolai, tostarp universitātei. To piedāvā "Junior Achievement" izglītības programma "JA Europe Start Up". Tā katru gadu programmā iesaista vairāk nekā 14 000 Eiropas augstskolu studentu, dodot iespēju gūt pieredzi, kā ir veidot savu biznesu visos tā aspektos. Programma stiprina Eiropas jaunuzņēmumu ekosistēmu, mazina jauniešu bezdarbu un veicina studentu biznesa ideju īstenošanu īstā uzņēmējdarbībā, kurā jaunieši gūst pieredzi uzņēmuma veidošanā, problēmu risināšanā, inovāciju radīšanā, risku vadībā.

Līdz šim augstskolu vidū ir valdījis uzskats, ka jaunuzņēmumu programma jāīsteno biznesa programmās, bet "JA Start Up" programma piedāvā starpnozaru sadarbības iespēju augstskolu un koledžu dažādu specialitāšu studentiem. Topošie ārsti, mākslinieki vai inženieri aicināti iegūt praktisko pieredzi uzņēmējdarbībā, uzņēmumu dibinot secīgi pa posmiem. Viņi var pilnveidot problēmu risināšanas, lēmumu pieņemšanas un radošās domāšanas prasmes, iegūt zināšanas par aktuālo uzņēmējdarbībā un inovācijās.

Latvijā šī programma pieejama pirmo gadu. Tā dos signālu Eiropai, ka Latvija ir jaunuzņēmumiem draudzīga valsts. Tāpat tā veicinās Latvijas studentu un sabiedrības interesi par digitālo ekonomiku. Tā kā iniciatīva ir starptautiska, tā sniedz iespēju veidot sadarbību un dibināt kontaktus jaunuzņēmumu vidē gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā. Jau šobrīd interesi īstenot programmu izrādījušas vairākas Latvijas augstskolas.

Par uzņēmēju nepiedzimst, par uzņēmēju kļūst – tā ir mana un arī izglītības organizācijas "Junior Achievement Latvija" pārliecība. Mēs ticam: skolēnu un studentu entuziasmam pievienojot uzņēmējdarbībā apgūtas zināšanas un prasmes, Latvijā radīsies ne viens vien pasaules līmeņa jaunuzņēmums ar savu veiksmes stāstu.