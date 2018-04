Jānis Urbanovičs: Vai ir iespējams saprast Putinu?

Foto: DELFI

Tagad, kad arvien biežāk skan paziņojumi par jauna aukstā kara sākumu starp Rietumiem un Krieviju, situācija patiesībā attīstās daudz temperamentīgāk un ātrāk nekā laika posmā no 40. gadu beigām līdz 90. gadu sākumam. Likmes pastāvīgi tiek paaugstinātas, turklāt to dara visi pretstāves dalībnieki. Nav vēlmes noskaidrot, kurš kuru provocē vairāk, jo provokāciju pietiek gan no vienas, gan no otras puses.