Janis Varufakis: Eirozonas Lielbritānijā – nekāda 'Brexit'!

"Varat izrakstīties, kad vien vēlaties, taču doties prom nebūs iespējams." Pirms 2016. gada referenduma par "Brexit" es aizņēmos šo rindu no "Eagles" 1976. gada hita "Hotel California", izklāstot argumentus pret Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Visdažādākajām mērķauditorijām visā Lielbritānijā es stāstīju, ka, nobalsojuši par izstāšanos no ES, viņi nonāks vēl piņķerīgākā situācijā ar ES Komisiju nekā agrāk.