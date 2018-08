Kaspars Sils: Kā 'dari pats' kultūra izraisījusi cenu karu Latvijā

Foto: Publicitātes foto

Nav noslēpums, ka mēs, Latvijā dzīvojošie, esam nopietni aizrāvušies ar rosīšanos pa savu māju un dārzu. “Mans nams, mana pils,” tāpēc visai bieži arī mazākus vai lielākus remontdarbus un dārza iekārtošanu veicam paši, neuzticoties svešām rokām, bet gan paļaujoties tikai uz sevi, padomu žurnāliem vai, jaunākās paaudzes gadījumā, "Youtube" ekspertiem. Ne velti "How to...?" video ir viena no populārākajām kategorijām šajā kanālā. Interesanti, bet izrādās, ka ar šo īpatnību, iekļaujamies Eiropas un Ziemeļamerikas veidotajos 85% līdz 90% no pasaules “dari pats” tirgus.