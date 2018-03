Nav biznesa, kurā nepastāv riski. Ilgus gadus "ABLV Bank" nodarbojās ar finanšu eksportu uz NVS valstīm, kas Latvijas ģeogrāfiskā novietojuma dēļ nekad netika apšaubīts kā Latvijai svarīga pakalpojumu nozare. Arī mēs tam ticējām un gadu gaitā izveidojām visprofesionālāko darbinieku komandu, attīstījām jaunus produktus un pakalpojumus gan ārvalstu, gan vietējiem klientiem un pelnījām naudu, lai to pēc tam investētu Latvijā.

Mums bija lieli plāni arī turpmāk. Nav noslēpums mūsu un partneru plānotās gandrīz miljardu eiro lielās investīcijas "New Hanza" teritorijā, kā arī vēlme jau šogad publiski emitēt uzņēmuma akcijas biržā. Arī tas bija viens no iemesliem, kāpēc gadu no gada ieviesām arvien stingrākas prasības pret klientiem, modernākās monitoringa sistēmas, investējām milzīgus līdzekļus cilvēkos, sadarbojāmies ar regulatoru, sniedzām visu iespējamo informāciju kontroles dienestiem un tiesībsargājošajām institūcijām.

Ziņojām, ja pamanījām, ka mūsu banku kāds negodprātīgi cenšas izmantot. Jā, bijām liels reģiona tirgus spēlētājs, liels finanšu pakalpojumu eksportētājs. Tas vienlaikus palielināja riskus, taču tā tas notiek ar jebkuras nozares uzņēmumu, kad pieaug tā biznesa apjoms un ģeogrāfiskais tirgus. Tādi riski ir bankām arī tajās valstīs, kuras mēs pazīstam kā Eiropas finanšu centrus.

Ņemot vērā ģeopolitiskos notikumus, mēs dažādojām biznesu un piedāvājām arvien plašāku pakalpojumu klāstu, tai skaitā aktīvāku kreditēšanu Latvijā, tirdzniecības finansēšanu, obligāciju emisijas, konsultācijas, ieguldījumu fondu pārvaldīšanu, transakciju daļā atstājot vien 15% no visiem mūsu ienākumiem.

Neatbildēts ir jautājums – vai mēneša laikā Latvija no finanšu eksporta austrumu virzienā faktiski ir atteikusies? Atteikusies, nepiedāvājot sistēmu, regulējumu un uzraudzību, kas kalpotu šīs jomas attīstībai?

Nav uzņēmēju, kuri nekļūdās. Arī mums bija kļūdas, no kurām mācījāmies. Lietās, kurās publiski un skaļi tiek nosaukta mūsu iesaiste, esam atbildīgajiem dienestiem ziņojuši par savām aizdomām, slēguši kontus, rīkojušies atbilstoši regulējumam.

Tas diemžēl neizslēdza to, ka mūsu vārds tur "figurē", pat ja esam izdarījuši visu no mums prasīto.

"ABLV Bank" faktiski vairs nav, taču mēs nenogurstoši turpināsim pielikt visas pūles, lai sadarbotos ar "FinCEN" un atgūtu ne tikai bankas, bet arī savu darbinieku, partneru, akcionāru un Latvijas finanšu sistēmas reputāciju.