Pēdējā laikā nu jau plašu rezonansi sabiedrībā ieguvušas zāļu ražotāja "Olainfarm" bijušā īpašnieka Valērija Maligina atstātā mantojuma peripetijas. Teju ik nedēļu sabiedriskajos medijos ir kāds raksts saistībā ar šo apjomīgo mantojuma lietu, vairāk gan vispārējās ziņkāres apmierināšanas līmenī, – jo kas gan var būt gardāks par šo aizliegto augli – "ieskatīties topošo mantinieku briestošajos naudas makos un biznesa elites aizkulisēs".

Tomēr līdzās šai ziņkāri apmierinošās informācijas devai sabiedrības uzmanība tiek pievērsta arī lielā zāļu ražotāja uzņēmuma, kam, nenoliedzami, ir būtiska nozīme arī visas valsts tautsaimniecībā, turpmākajam liktenim. Tiek noprasts, ka cīņā par ietekmi šajā uzņēmumā tiek spēlēta augstu likmju spēle, cenšoties no tās izspiest vienu vai otru spēles dalībnieku – akcionāru grupu, un, kā jau ziņu aģentūras LETA 19. septembrī publicētajā intervijā diplomātiski izteicies pieaicinātais eksperts Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs Jānis Kārkliņš: "Pirmšķietami rodas iespaids, ka konkrētā situācija, kas uzņēmumā ir radusies, no citu akcionāru puses tiek izmantota nelabticīgi."

Atstājot šo mantinieku un akcionāru savstarpējo domstarpību analīzi to rokās, kam tas nepieciešams, šajā komentārā vēlos pieskarties citai būtiskai lietai, kam uzmanību pievēršu kā jurists, kura divdesmit profesionālās darbības gadi ir saistīti ar mantojuma tiesību jomu. Proti, nepatīkamu izbrīnu rada tas, ar cik plašu un drosmīgu vērienu publiskajā telpā tiek izsēti konkrētu tiesību izpratni deformējoši domu graudi, kas turklāt visnotaļ veiksmīgi var iekrist un iesakņoties pat tās sabiedrības daļas apziņā, kurai ir būtiska ietekme tiesību normu piemērošanā, un šādā gadījumā sēto nezāļu nestos augļus var nākties baudīt jau plašākam sabiedrības lokam.

Īsumā par pašu būtību: ziņu aģentūras LETA 19. septembrī publicētajā rakstā "Eksperts: Maligina meitas nevar pieprasīt ārkārtas akcionāru sapulci, kamēr nav vienošanās par mantojuma sadali starp visiem mantiniekiem" izdarīti divi secinājumi, uz kuru nepilnībām vēlos norādīt šajā komentārā:

1. Pirmais secinājums iekļauj apgalvojumu: "Ja mantinieki ir saņēmuši mantojuma apliecību, bet nav vienojušies par mantojuma sadali, tad nav iespējama situācija, ka konkrētās akcijas tiek iegrāmatotas katra mantinieka individuālajā finanšu instrumentu kontā. No tā savukārt izriet tam pakārtots secinājums – ka šādā gadījumā katrs no mantiniekiem, kamēr nav noslēgta vienošanās par mantojuma sadali, nav tiesīgs patstāvīgi realizēt no akcijām izrietošās tiesības, tajā skaitā tiesības pieprasīt ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu vai tiesības balsot akcionāru sapulcē."

2. Savukārt otrais secinājums ir: "(..) ja ir saņemta mantojuma apliecība, bet nav veikta mantojuma sadale, akcijas uzskatāmas par piederošām visiem mantiniekiem kopīgi, un Komerclikums paredz, ka šādā situācijā personas savas tiesības var izlietot, ieceļot kopīgu pārstāvi."

Pirmkārt, abu šo secinājumu gadījumā ir saskatāms risks tos absolutizēt, respektīvi, tos attiecināt ne tikai uz rakstā apskatāmo lietu (visticamāk, arī nepareizi), bet arī uz visām tiesību praksē līdzīgi iespējamām lietām, kurās faktiskie un tiesiskie apstākļi tomēr var būt būtiski atšķirīgi. To veicina arī apstāklis, ka eksperta viedoklis, pamatojoties uz kuru tiek izdarīti minētie secinājumi, nav gūts no "vienkārša garāmgājēja uz ielas", bet gan tas ir saņemts no Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras vadītāja, bet sabiedrības apziņā Universitātes mācībspēka viedoklis apriori bauda uzticamību tieši tā zinātniskās pamatotības un neitralitātes dēļ. Uzskatāmībai nedaudz pārspīlējot, runājot līdzībās, var sanākt tā, ka sabiedrībā cienījama ķirurga izteikts viedoklis par to, ka traumētam mugurkaulam ir jāveic ķirurģiska manipulācija, varētu tikt vispārināts tiktāl, ka visiem pacientiem, kam sāp mugura, ir jāoperē mugurkauls.

Otrkārt, minētie secinājumi ir izdarīti, neņemot vērā konkrētus mantošanas tiesību principus, no kuriem kā pirmais būtu minams testēšanas brīvības un pēdējās gribas respektēšanas princips. Saskaņā ar šo principu visos ar mantošanu saistītos jautājumos, tostarp dalot mantojumu, ir jāvadās pēc testatora pēdējā gribā – testamentā vai mantojuma līgumā – atstātajiem norādījumiem. Testatora norādījumi vienmēr ir saistoši, un tie ir jāievēro gan pašiem mantiniekiem, gan amatpersonām, kuru amata pienākumu izpilde kaut kādā veidā ir saistīta ar testamenta izpildi, un tas var būt zvērināts notārs, Uzņēmumu reģistra notārs, tiesneši, tiesu izpildītāji, kredītiestāžu darbinieki u. c. Civillikuma 621. pantā nostiprinātais princips "testaments ir kā instrukcija, no kuras testamenta izpildītājs nedrīkst atkāpties" ir jārespektē visām personām, kas ir saistītas ar testamenta izpildīšanu.

Vienīgais izņēmums ir gadījums, kad testamenta rīkojumi ir pretlikumīgi vai nesaprotami, bet arī šādos gadījumos testaments nezaudē savu spēku un notāram, kas ved mantojuma lietu, viss, kas testamentā ir pretlikumīgs, ir jāsaskaņo ar likumu (Civillikuma 785. pants).

Tāpēc, atgriežoties pie jautājuma būtības par to, vai mantojums un tā sastāvā esošās lietas, tajā skaitā sabiedrību akcijas un kapitāla daļas, ir mantinieku kopīpašums, kas pakļaujas prasībai par tā dalīšanu privātā vai tiesas ceļā saskaņā ar Civillikuma 715. un turpmākajiem pantiem, ir jāvadās no tā, kādus norādījumus par to ir atstājis pēdējā gribas rīkojumā pats mantojuma atstājējs, kura ziņā ir noteikt arī mantojuma sadali starp mantiniekiem.

Jebkurā gadījumā mantojuma novēlēšana atsevišķās lietās (tajā skaitā legātos) vai tādi testatora norādījumi, kas satur gribu katram mantiniekam piešķirt reālu nodalāmu daļu no mantojuma, starp mantiniekiem nerada kopīpašumu un vajadzību to dalīt.

Tāpat, pretēji minētajiem secinājumiem, kopīpašums atbilstoši Civillikuma 1067. pantam netiek nodibināts uz reāli dalāmām lietām, tādām kā mantojumā ietilpstoša nauda, un citām atvietojamām lietām (Civillikuma 734. pants), pie kurām ir pieskaitāmi arī vērtspapīri, sabiedrības akcijas, kapitāla daļas u. tml. (Attiecībā uz kapitāla daļām ir jānorāda, ka daļu numerācija sabiedrības dalībnieku daļu reģistrā nerada daļu individualizācijas pakāpi tādā apmērā, ka tās varētu uzskatīt par neatvietojamām lietām, jo no tām izrietošais tiesību saturs ir nemainīgi vienāds neatkarīgi no tā, ar kādu kārtas numuru attiecīgās daļas ir numurētas sabiedrības dalībnieku daļu reģistrā, tāpēc būtībā nav izšķirošas nozīmes, kādas kārtas numerācijas daļas iegūst katrs no mantiniekiem.)

Arī likumiskās mantošanas gadījumā nebūtu izvirzāma prasība, lai mantinieki vienojas par reālu dalāmu lietu (naudas, vērtspapīru, akciju, kapitāla daļu u. c.) sadali, jo saskaņā ar Civillikuma 734. pantu šādas lietas ir dalāmas samērīgi ar katra mantinieka mantojuma daļu un papildu speciāla vienošanās par to sadali nav nepieciešama.

Tas nozīmē, ka mantojuma apliecība, ar kuru mantinieks ir apstiprināts mantošanas tiesībās uz visu vai zināmu daļu no mantojuma, ir pietiekams pamats mantotās daļas apmēram atbilstošas mantojumā esošās naudas pārskaitīšanai uz mantinieka kontu, vērtspapīru iegrāmatošanai mantinieka kontā, akciju un kapitāla daļu pārreģistrācijai (tas, protams, nenozīmē, ka likumiskajiem mantiniekiem nav tiesību vienoties par citādu mantojuma sadali).

Tāpēc nav pamatota prasība, lai mantinieki, kas vēlas realizēt no akcijām un daļām izrietošās tiesības, būtu vienojušies savā starpā par mantojuma sadali, jo sabiedrības akcijas un daļas ir katra mantinieka atsevišķs īpašums (nevis visu mantinieku kopīpašums) un katrs no mantiniekiem ir tiesīgs patstāvīgi realizēt no akcijām un daļām izrietošās tiesības neatkarīgi no tā, vai viņu starpā ir vai nav panākta vienošanās par mantojuma sadali.

Kā izņēmuma gadījumi, kad kopīpašums nodibinās arī uz mantojumā esošām reāli dalāmām lietām, ir minamas šādas situācijas:

- kad kopīpašuma nodibināšana uz reāli dalāmām lietām izriet no skaidri paustas testatora gribas, piemēram, naudas un citu mantojuma aktīvu kā kopuma nedalītai pārvaldīšanai testamentā atstāts norādījums dibināt testamentāro nodibinājumu, fondu vai trastu;

- kad mantojumā ietilpstošās uzņēmuma daļas (akcijas) starp mantiniekiem aritmētiski nedalās bez atlikuma, un šādā gadījumā atbilstoši Komerclikuma 186. panta 2. daļā un 226. panta 2. daļā paredzētajam vienas daļas (akcijas) nedalāmības principam līdzmantinieku kopīpašumā paliek tikai tā daļa (akcija), kas pēc aritmētiskās dalīšanas paliek atlikumā, un attiecībā tikai uz šo daļu ir piemērojamas Civillikuma normas par kopīpašumu un tā izbeigšanu atbilstoši Civillikuma 715. un turpmākajiem pantiem.

Ir jāņem vērā, ka kopīpašums civiltiesiskajā apritē, jo īpaši komerciālajās tiesiskajās attiecībās, ir būtisks īpašuma tiesību aprobežojums un ir nevēlama tiesiska parādība, jo satur augstu konflikta un ilgas tiesvedības risku. Tiesību praktiķi apzinās, cik neiespējami ir panākt vienošanos starp konfliktējošām pusēm tad, kad pušu intereses ir radikāli pretējas vai šādam izlīgumam puses vispār vai vēl nav gatavas. Savukārt nepamatota sabiedrības akciju un daļu īpašnieku tiesību ierobežošana var novest pie kaitnieciskas rīcības sabiedrības pārvaldē un sabiedrības darbības paralizēšanas, kas gala rezultātā var beigties ar sabiedrības maksātnespēju un likvidāciju. To apzinoties, tiesību normas vienmēr būtu tulkojamas un piemērojamas tādējādi, lai pēc iespējas izvairītos no kopīpašuma tiesisko attiecību nodibināšanas, jo īpaši komercdarbībā.