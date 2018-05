Uz jautājumu, ko darīt, ja daudzdzīvokļu namā augšējais kaimiņš nevēlas remontēt sev piederošu terasi, kura tek, appludina zemāk esošo kaimiņu griestus un bojā ēku kopumā, īsā atbilde ir vienkārša: sūdzēt tiesā un piedzīt zaudējumus no terases īpašnieka.

Jā, iespējams, šāds risinājums ir pārāk agresīvs vai dārgs, taču bieži vien tā ir teju vienīgā iespēja saukt pie kārtības augšstāvu terašu īpašniekus. Iemesli ir vairāki.

Ar vieglām mēbelēm un puķu podiem aprīkotas terases labi izskatās glītās fotogrāfijās, taču patiesībā tās ir visai sarežģīts ēkas konstruktīvais elements (nesošā konstrukcija, norobežojošais slānis, hidroizolācija utt.), kas vienlaikus var būt gan ēkas jumts, gan vienkāršs ārējais pārsegums. Precīza un visu aprakstoša definīcija var būt ļoti svarīga, jo atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem terase var būt piederoša dzīvokļa īpašumam, ēkas kopīpašumam vai abiem diviem.

Un no īpašuma piederības ir atkarīgs tas, kādā veidā likumiski var atrisināt problēmas, kas saistās ar bojātas terases sakopšanu. Šķiet sarežģīti? Tā tas patiešām praksē arī ir.

Liela problēma ir iedzīvotāju uzskats, ka par tādu konstruktīvo elementu kā terase turēšanu kārtībā un tās remontdarbiem ir atbildīgs pārvaldnieks. Nē, par sava īpašuma uzturēšanu (arī terases) kārtībā ir atbildīgs tā īpašnieks. Tikai un vienīgi.

Tiesa, augšstāvu terašu gadījumā saduras īpašumtiesību jautājumi, būtībā tiek skaldīti mati, un tas ļoti ietekmē pārvaldnieka iespējas ieviest kārtību. Protams, īpašniekam pašam nav jāzīlē, kurā starpstāvu pārseguma vietā ir radusies problēma, vai pie vainas ir nekvalitatīvi būvmateriāli vai slikti paveikti būvdarbi, vai arī kas cits. Visus remontdarbus var organizēt ēkas pārvaldnieks kā īpašnieku pilnvarota persona, ja vien... šādu uzdevumu ir devusi īpašnieku kopība (gadījumā, ja terase ir attiecināma uz kopīpašumu) un ir iespējams vienoties ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku (gadījumā, ja terase ir attiecināma uz konkrēto īpašumu).

Taču terašu īpašnieki ļoti bieži mēdz izlikties nedzirdam ne pārvaldnieku, ne apakšstāva kaimiņu lūgumus sakārtot terasi vai vismaz ļaut speciālistiem piekļūt konstrukcijām, lai tās aplūkotu un noskaidrotu, kas nepieciešams to savešanai kartībā. Pārvaldniekam reizēm nākas tiesāties tikai par to, lai izdotos apsekot bojāto terasi. Šāda kurluma iemesli ir grūti saprotami, jo lietus un kūstošā sniega radītie bojājumi samazina visu īpašumu vērtību, grauj kopīpašumā esošās konstrukcijas un apdraud to iemītnieku drošību un veselību.

Svarīgākais, manuprāt, ir tas, ka šādu terašu īpašnieku vieglprātību pieļauj spēkā esošie normatīvie akti. Tādēļ likumos būtu jānosaka precīzas visu iesaistīto pušu atbildības robežas, iespējams, īpaši izceļot terases un līdzīgas konstrukcijas, kā arī jānosaka bargi sodi par īpašuma neuzturēšanu kārtībā.

Patlaban pārvaldnieks var vienīgi rakstveidā brīdināt īpašniekus par to, ka ir veicami steidzami pasākumi mājas pasargāšanai no postījumiem, informēt par remontdarbu plānotajām izmaksām un konkrētā īpašnieka bezdarbību, kas ietekmē citu īpašnieku intereses. Dzīvokļu īpašnieku kopībai ir iespēja lemt par kopīpašuma remontu, var aicināt arī konkrēto mājas iemītnieku risināt problēmas. Taču tas viss atduras pret cilvēku nevēlēšanos kaut ko darīt, un situācija nonāk strupceļā. Gadās, ka augšējo stāvu problēmas mājas īpašnieku kopību neinteresē – sak, lai paši tiek galā, jo tas notiek ēkas pretējā stūrī, ūdens līdz pirmajam stāvam netek utt.

Tādēļ pārvaldniekam ir grūti pārliecināt iedzīvotāju, ka tekoša terase nodara būtisku kaitējumu visai mājai un tādēļ kopējiem spēkiem ir jāpārliecina dzīvokļa īpašnieks par nepieciešamību veikt remontu.

Iespējams, ar lielākām pilnvarām varētu apveltīt arī būvvaldi un piešķirt tai tiesības šādos strīdus gadījumos sodīt konkrēta dzīvokļa īpašniekus. Patlaban būvvalde vai, precīzāk, būvinspektors var pēc pārvaldnieka lūguma terasi apsekot un nepieciešamības gadījumā uzlikt īpašniekam par pienākumu novērst bīstamo situāciju. Realitātē – ja īpašnieks nav reaģējis uz kaimiņu un pārvaldnieka lūgumiem, tad nav pārliecības, ka būvvaldes rīkojumi tiks izpildīti.

Tieši tādēļ, redzot, cik bieži bojātu terašu īpašnieki nevēlas risināt problēmas, kā galējo risinājumu arī sākumā ieteicu meklēt taisnību tiesā, jo dzīvokļu īpašniekiem nav jācieš viena cilvēka ietiepības dēļ. Protams, tiesāties iemītnieku vārdā var arī pārvaldnieks, ja divas trešdaļas dzīvokļu īpašnieku pilnvaro to darīt un tiek panākta vienošanās par izdevumu apmaksu.