Vai elektrības rēķins kļūs mazāks? Šis jautājums interesē ikvienu. Jāpiebilst, ka tarifus neveido tikai AS "Sadales tīkls" izmaksas. Aptuveni ceturtā daļa mūsu izmaksu, kas iekļautas sadales tarifā, ir AS "Augstsprieguma tīkls" jeb pārvades pakalpojuma apmaksa. Elektrības rēķinā ir arī elektroenerģijas cena un maksa par obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm.

Taču, izstrādājot sadales sistēmas tarifu projektu, zinājām, ka ir iespēja paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti, ko veicināja iepriekšējos gados pārdomāti ieguldītās investīcijas un digitālo tehnoloģiju un risinājumu ieviešana elektrotīklā, kā rezultātā būtiski samazinājies elektrotīkla bojājumu skaits. Turklāt sadales sistēmas pakalpojuma uzlabojumi un fiksētās maksas ieviešana par pieslēguma nodrošināšanu ir rūpīgi pārdomāts solis, kas jau šobrīd pozitīvi ietekmē izmaksas, kas nepieciešamas elektrotīkla atjaunošanai un jaunu pieslēgumu izbūvei.

Klienti ir motivēti vērtēt savu pieslēgumu jaudu un vienlaikus optimizēt izmaksas. To apliecina fakts, ka kopš tarifu ieviešanas teju 60 000 klientu ir samazinājuši neizmantotās elektrotīkla pieslēguma jaudas, savukārt no pieslēgumiem, kuri klientiem nav nepieciešami, ir atteikušies ap 20 000 klientu. Šīs izmaiņas atstāj tiešu iespaidu uz sadales pakalpojumu ieņēmumiem un izmaksām, tādējādi rosinot sadales sistēmas operatoru paaugstināt darbības efektivitāti.

Efektivitāte nav tikai skaļš lozungs un formalitāte, mums kā uzņēmumam tā ir ikdiena. Viens no vissvarīgākajiem faktoriem, kas veicina iespēju paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti, ir investīcijas elektrotīkla atjaunošanā, jo to mērķis ir klientiem nodrošināt nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi un samazināt elektrotīkla atslēgumu skaitu, kas savukārt samazina operatīvās izmaksas. Tāpēc kapitālieguldījumu finansējums līdz šim un arī šobrīd ir veikts mērķtiecīgi un lietderīgi, ko apliecina starptautiskie elektroapgādes kvalitātes rādītāji. AS "Sadales tīkls" piecu gadu laikā ir trīskārt samazinājusi elektroapgādes pārtraukumu ilgumu un skaitu vienam klientam.

Tieši tāpat investīcijas, kas tiek ieguldītas, lai atjaunotu novecojušo skaitītāju parku, ir balstītas uz stratēģisku un plānveidīgu pieeju, kas nodrošina vērā ņemamus ieguvumus un uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitāti. Šobrīd visā Latvijā ir uzstādīts jau pusmiljons viedo elektroenerģijas skaitītāju, līdz ar to, lai šos skaitītājus pārbaudītu, nolasītu rādījumus, pieslēgtu vai atslēgtu elektroenerģiju, vairs fiziski nav jādodas uz konkrēto objektu, bet visas darbības personāls var veikt attālināti. Ja līdz šim gadā bija jāveic vairāk nekā 600 tūkstoši darba uzdevumu, kuri ir saistīti ar skaitītāju apkalpošanu, tad šogad darba uzdevumu skaits ir samazinājies par 30%. Turklāt, ņemot vērā, ka elektrotīkla digitalizācija šobrīd ir viena no sadales sistēmas operatoru prioritātēm ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē, viedā elektroenerģijas skaitītāja cena ir samazinājusies līdz elektronisko vai indukcijas skaitītāju līmenim, kas savukārt AS "Sadales tīkls" nozīmē vēl mazākas izmaksas, tos iegādājoties.

Šā gada sākumā uzņēmums sāka ieviest pārmaiņas arī uzņēmuma pamatdarbības procesos, izvērtējot procesu efektivitāti un izmaksas. Ar 2018. gada 1. janvāri mainīta uzņēmuma struktūra, pārskatīta aktīvu un personāla pārvaldība, optimizēts darbam nepieciešamo resursu apjoms, tostarp darbinieku skaits. Piemēram, esam samazinājuši vieglo transportlīdzekļu skaitu par 150 vienībām, bet līdz 2022. gadam kopumā vieglo automašīnu skaits tiks samazināts par 40%. Turklāt, lai novērstu neefektīvu uzņēmuma transportlīdzekļu izmantošanu, AS "Sadales tīkls" seko līdzi un rūpīgi pārbauda transportlīdzekļu lietošanas mērķi, maršrutus un pieturvietas, degvielas patēriņu, nobraukumu.

Ņemot vērā elektrotīkla attīstības tendences visā pasaulē, nākas pārskatīt arī darbinieku skaitu. Uz šā gada 1. septembri darbinieku skaitu esam samazinājuši par 500 darbiniekiem, un līdz 2022. gadam personāls tiks samazināts par 810 darbiniekiem. Taču vienlaikus mums ir jādomā par to, kā noturēt labākos speciālistus, – lai darbinieki, kuri iegulda savu darbu un zināšanas elektrotīkla attīstībā šobrīd, turpinātu to veikt arī pēc pieciem gadiem. Klienti var būt droši, ka mēs turpināsim rūpēties par drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, lai sekmētu mūsu valsts tautsaimniecību.

Ņemot vērā lielisko sakaru attīstību un procesu digitalizāciju, mums kļūst iespējams darba uzdevumus, instrukcijas, kartes u. c. informāciju pārsūtīt darbiniekam uz mobilo ierīci, un mūsu elektromontierim no rīta nav nepieciešams mērot ceļu uz bāzi, bet darbu var uzsākt, tieši no mājām dodoties uz bojājuma vai darba uzdevuma vietu. Samazinot sadales tīkla atbalsta bāzu skaitu Latvijā no 50 uz 27, arvien lielāka nozīme ir darbaspēka mobilitātei, tāpēc operatīvā darba personālam ir atļauts turēt darba auto dzīvesvietā, jo dažādi notikumi – vētras, stipri lokāli zibens negaisi, citi elektrotīkla bojājumi – atgadās dažādās diennakts stundās. Ikviens klients vēlas pēc iespējas ātrāku sprieguma atjaunošanu, un mums ir kompetences, lai to nodrošinātu.

Rezumējot – izmaksu ietaupījums, ko nodrošina elektrotīkla optimizācija un digitālo tehnoloģiju, tajā skaitā viedo skaitītāju, ieviešana, dos iespēju līdz 2022. gadam saglabāt nemainīgu sadales sistēmas pakalpojumu tarifu un turpināt darbu atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijai. Tas ir nozīmīgs ieguvums visai sabiedrībai, ņemot vērā cenu pieauguma inflāciju un vidējās darba algas pieaugumu valstī, savukārt biznesa klientiem tas ļauj stabili prognozēt izdevumus un plānot saimnieciskās darbības attīstību.